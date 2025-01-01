Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" يعثر على أكبر مخبأ للمتفجرات محلية الصنع في تاريخ الوكالة

مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في المقر الرئيسي في واشنطن، السبت 7 ديسمبر 2024.
مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في المقر الرئيسي في واشنطن، السبت 7 ديسمبر 2024. حقوق النشر  Jose Luis Magana/AP
حقوق النشر Jose Luis Magana/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

في واحدة من أكبر عمليات ضبط المتفجرات محلية الصنع، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن العثور على أكثر من 150 قنبلة أنبوبية وأجهزة متفجرة داخل منزل بولاية فيرجينيا. تمت المداهمة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد اعتقال براد سبافورد، البالغ من العمر 36 عامًا، بتهمة حيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

اعلان

ووفقًا للمدعين الفيدراليين، عُثر على معظم القنابل داخل مرآب منفصل في منزل سبافورد بمقاطعة جزيرة وايت، إلى جانب أدوات ومواد لصنع القنابل، مثل الصمامات وقطع الأنابيب البلاستيكية. كما تم العثور على قنابل إضافية داخل حقيبة ظهر غير مؤمنة في غرفة نوم يتشاركها مع زوجته وطفليه الصغيرين.

وصف المدعون العامون هذه العملية بأنها "أكبر ضبط للأجهزة المتفجرة الجاهزة في تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي". وفي وثائق المحكمة، ذكرت السلطات أن بعض الأجهزة كُتب عليها يدويًا كلمة "مميتة"، فيما كان بعضها محشوًا داخل سترة يمكن ارتداؤها. قام خبراء المتفجرات بتفجير معظم الأجهزة في الموقع نظرًا لخطورتها، مع الاحتفاظ ببعضها للتحليل.

في جلسة استماع عُقدت الثلاثاء، قرر قاضي الصلح الفيدرالي إطلاق سراح سبافورد ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزل والدته، لكن المدعين العامين اعترضوا على القرار، مستندين إلى خطورة المتهم ومخزونه الكبير من المتفجرات والأسلحة.

براد سبافورد متهم أيضًا بحيازة بندقية قصيرة الماسورة غير مسجلة، في انتهاك لقانون الأسلحة النارية الوطني. وأفاد ممثلو الادعاء بأنه قد يواجه تهمًا إضافية مرتبطة بالمتفجرات.

Related

وأشار محامو الدفاع إلى أنه لا يوجد دليل على أنه خطط لاستخدام هذه المتفجرات في أعمال عنف. وأضافوا أنه ليس لديه سجل إجرامي، مشككين في قابلية استخدام الأجهزة دون تدخل متخصصين.

بدأ التحقيق في القضية عام 2023، عندما أبلغ أحد المخبرين السلطات عن تخزين سبافورد للأسلحة والمتفجرات. ووفقًا للمخبر، تعرض سبافورد لإصابة في يده عام 2021 أثناء العمل على متفجرات، ما تسبب في فقدانه بعض أصابعه. كما أضاف أن سبافورد كان يستخدم صورًا للرئيس الأمريكي جو بايدن للتدريب على التصويب، وأعرب عن دعمه لفكرة الاغتيالات السياسية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

القبض على يوتيوبر إسباني لتصنيع المتفجرات ونشر دروس تعليمية عنها

12 قتيلًا على الأقل بإنفجار في مصنع للمتفجرات شمال غرب تركيا

الشرطة الألمانية تلاحق مشتبهاً به بعد العثور على حقيبة متفجرات في محطة قطارات برلين