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سفينة حربية ألمانية تُسقط طائرة بدون طيار قبالة الساحل اللبناني

البحرية الألمانية أثناء إبحارها قبالة ساحل ميناء فارنيمويند على بحر البلطيق، 17 أبريل 2008
البحرية الألمانية أثناء إبحارها قبالة ساحل ميناء فارنيمويند على بحر البلطيق، 17 أبريل 2008 Copyright THOMAS HAENTZSCHEL/AP
Copyright THOMAS HAENTZSCHEL/AP
بقلم: يورونيوز
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أسقطت سفينة حربية ألمانية من طراز كورفيت لودفيغشافن أم راين، التابعة لقوة اليونيفيل الأممية لحفظ السلام، طائرة بدون طيار قبالة الساحل اللبناني يوم الخميس.

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وأكد متحدث باسم القوات المسلحة الألمانية أن السفينة التابعة لليونيفيل أسقطت طائرة بدون طيار قبالة الساحل في حوالي الساعة السادسة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا.

وبحسب البيان، لم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى، كما لم تَلحق أضرار مادية بالسفينة. هذا وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية وقوع الحادث.

رئيس بعثة اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو في لبنان
رئيس بعثة اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو في لبنان @UNIFILArabic

ويعمل على متن البارجة الحربية حالياً 60 جندياً من أفراد الطاقم بالإضافة إلى 40 جندياً آخرين في مقر الأمم المتحدة في الناقورة. وتتمثل مهمة اليونيفيل في التعاون مع حكومة لبنان لحماية الحدود البحرية ومنع تهريب الأسلحة. 

وقد تعرض قوات تابعة لليونيفيل لهجمات عدة مرات في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية. وقد أشار البعض إلى أن جنوداً إسرائيليين هم من يقفون وراء هذا الاعتداء.

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وقد أدت الهجمات المتعددة على مواقع قوات اليونيفيل في جنوب لبنان إلى إعلان الجيش الألماني عن زيادة المخاطر على القوات الموجودة في الأراضي اللبنانية.

وبحسب متحدث باسم الجيش الألماني، فإنه سيتمّ خفض عدد القوات الألمانية إلى أدنى حد ممكن في تدابير وقائية مناسبة.

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