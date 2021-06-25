باحث: الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات الصينية أقل فاعلية مع السلالة الهندية

قال باحث صيني في مكافحة الأمراض لوسائل الإعلام الحكومية إن الأجسام المضادة الناتجة عن لقاحين صينيين لكوفيد-19 أقل فاعلية مع سلالة دلتا المتحورة مقارنة بالسلالات الأخرى من فيروس كورونا، لكن الجرعات لا تزال توفر حماية.

وحذر كبير علماء منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من أن سلالة دلتا وهي إحدى سلالات فيروس كورونا المتحورة، التي ظهرت لأول مرة في الهند، أصبحت السلالة الأكثر انتشارا في العالم مع قدرتها الكبيرة على العدوى.

وفي مقابلة بثها تلفزيون الصين المركزي في وقت متأخر يوم الخميس، لم يقدم فنغ تسي جيان الباحث ونائب المدير السابق في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مزيدا من التفاصيل.

ودون تسمية اللقاحين، قال فنغ إنهما يندرجان في فئة اللقاحات الخاملة، والتي تحتوي على فيروسات كورونا "ميتة" لا يمكنها التكاثر في الخلايا البشرية.

وخمسة من أصل سبعة لقاحات طورتها الصين هي لقاحات خاملة وتشمل لقاحي سينوفاك وسينوفارم اللذين يستخدمهما بلدان مثل البرازيل والبحرين وشيلي.