زيادة الإقبال على ممارسة الرياضة بعد رفع الإغلاق ينعش سوق القاعات الرياضية في دبي

يزدهر نشاط الصالات الرياضية في دبي حيث توجد أكثر من 400 صالة رياضية في المدينة، وبهذا الرقم فإن الإمارة تسجل واحدة من أعلى النسب في عدد القاعات الرياضية في العالم.

ولا تقتصر ممارسة الرياضة داخل القاعات فقط فحتى في الهواء الطلق يمارس عشاق اللياقة العديد من النشاطات من ركوب الدراجات والركض واليوغا إلى التسلق والسباحة وركوب الأمواج.

ويقول الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب "يمكنك أن ترى أن كل ميدان هنا (في دبي) متاح لكل أنواع الرياضة، في الهواء أو على الأرض أو في البحر، وحتى في الجبال، ستجد الكثير من الأنشطة-الرياضية-".

ومنذ إعادة فتح الفضاءات العامة بعد الوباء شهدت العديد من الصالات الرياضية زيادة في الاهتمام بالتمارين الرياضية خاصة الجماعية ذات الاداء المكثف.

ويرجع جزء من شعبية هذه التمارين إلى الفوائد الصحية القصوى التي يمكن الحصول عليها في وقت قصير، ويمكن تأديتها في القاعات الرياضية وفي الهواء الطلق وحتى في المنزل باستخدام بعض المعدات البسيطة.

ومع غلق الصالات في ذروة الوباء ازدادت شعبية التمارين المنزلية والتمارين عبر الإنترنت حول العالم. ووجد مسؤولو القاعات الرياضية طرقا لتكييف خدماتهم المقدمة لزبائنهم كالبث المباشر لحصص تدريبية عبر اليوتوب أو توفير برامج تدريبية عبر تطبيقات ذكية.

وقال المؤسس المشارك لشركة "جيم نيشين" لورن هولاند "خلال فترة الإغلاق وفرنا دخولا مجانيا ومفتوحا إلى منصتنا عند الطلب لجميع أعضائنا وكذلك غير الأعضاء الذين أرادوا الحفاظ على لياقتهم البدنية ونشاطهم، وبعد الإغلاق مباشرة لاحظنا زيادة كبيرة في الإقبال على التمارين الرياضية كذلك".

انتعاش سوق المعدات الرياضية خلال الوباء

كما شهدت سوق معدات اللياقة البدنية انتعاشا كبيرا في فترة الوباء وبلغت قيمة السوق في 2020 العالمي 8.9 مليار يورو.

انتعاش سوق المعدات المستخدمة في التمارين الرياضية لتبلغ أرقاما قياسية عام 2020 euronews Credit: Dubai

وذكر مدير التسويق والمبيعات في شركة "جونسون هيلث تيك للشرق الأوسط" لطفي حمروني: "نسوق للمعدات الرياضية التجارية والمنزلية. كانت المعدات الرياضية المنزلية تبلغ 10 في المائة من أعمالنا، لكن خلال الوباء لاحظنا نموا بنسبة 95 في المائة".

وفي فترة الإغلاق التي فرضها فيروس كوفيد-19 ازداد إدراك الناس واهتمامهم بالرياضة ويقول هولاند "كل شخص اعتبر سابقا أن الصحة واللياقة البدنية أمر مفروغ منه أدرك أن الوقت قد حان للالتزام بخطة للوصول لأهداف خاصة باللياقة البدنية".

وكانت الرياضة واللياقة البدنية نصب أعين السلطات في دبي حتى قبل الوباء، حيث أطلقت المدينة عام 2017 تحدي اللياقة وهو حدث سنوي يتم فيه تشجيع سكان المدينة على إكمال ثلاثين دقيقة من النشاط المتواصل كل يوم لمدة ثلاثين يوما.

ويقول الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب "دون الرياضة والقيام بهذه الأشياء من أجل المجتمع، سنزيد من عدد الأدوية... ولتقليل الأمراض وخاصة كوفيد في وقتنا الحالي، علينا أن نكون صحيين ورياضيين".

الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب في حديثه ليورونيوز euronews Credit: Dubai

فيما تعدد أخصائية علم النفس الدكتورة صليحة الفريدي المنافع التي تعود على المجتمع بممارسته للرياضة وتقول إن أسلوب الحياة المستقر والصحي "يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى إنتاجية الناس في العمل، كما يؤثر على صحتهم الجسدية".

فالمجتمع الصحي ينتج فواتير طبية أقل ويخفف الضغط على النظام الصحي.

وتضيف الفريدي أن المجتمع حين يسعى لممارسة الرياضة والحفاظ على لياقته فإنه يساهم في تشكيل مدينة أكثر سعادة وأكثر إنتاجية، وأكثر صحة.