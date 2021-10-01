المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تكنولوجيا الأعمال

إسرائيل تسجل حالات التهاب بالقلب بعد الجرعة الثالثة من فايزر

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
تلقي لقاح فايزر، مدرسة في حولون، إسرائيل، 3 سبتمبر 2021
تلقي لقاح فايزر، مدرسة في حولون، إسرائيل، 3 سبتمبر 2021   -   حقوق النشر  Tsafrir Abayov
حجم النص Aa Aa

أظهرت بيانات صدرت مؤخراً أن وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت تسع حالات أصيبت بالتهاب عضلة القلب بعد تلقيها الجرعة الثالثة من لقاح فايزر/بيونتك من بين ملايين تلقوا هذه الجرعة.

وبدأت إسرائيل إعطاء جرعات تنشيطية للمجموعات العرضة للخطر في تموز / يوليو. ووسعت حملتها بنهاية آب / أغسطس لتشمل كل من يتجاوز عمره الثانية عشرة وذلك بعد خمسة أشهر أو أكثر من الجرعة الثانية.

وفي البيانات التي نشرت في وقت متأخر من يوم الخميس، سجلت وزارة الصحة تسع حالات أصيبت بالتهاب عضلة القلب من بين أربع مجموعات عمرية تشكل أكثر من 1.5 مليون تلقوا جرعة تنشيطية.

وجميع الحالات كانت من الذكور، ثلاثة منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاماً وستة كانوا في المجموعة التي يتراوح عمرها بين 30 و59 عاماً.

وقالت الوزارة إن ثماني حالات أخرى لا تزال تحت المتابعة وإن أغلب حالات التهاب عضلة القلب خفيفة.

ومن بين 3.2 مليون إسرائيلي تلقوا الجرعة الثالثة، سجلت 25 حالة في المجمل أعراضاً خطيرة ظهرت في غضون 30 يوماً من تلقي الجرعة ومنها التهاب عضلة القلب ولو أنه لم تُحدد بعد علاقة سببية بين العديد من هذه الأعراض.

ومع تطبيق استراتيجية (التعايش مع كوفيد)، تأمل الحكومة أن تمنع الجرعات التنشيطية، التي أعطيت حتى الآن لنحو ثلث السكان البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة، تفشي سلالة دلتا مع الإبقاء على الاقتصاد مفتوحا.

المصادر الإضافية • رويترز