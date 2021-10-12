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تكنولوجيا الأعمال

فرنسا: إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية يرتفع 33.4 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر

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بقلم:  يورونيوز
صورة لمحطة الطاقة النووية في بالويل بفرنسا 20 كانون الثاني/يناير 2021 ويظهر موقعاً يتم إعداده لاحتواء احتياطي من الماء لاستخدامه في تبريد مفاعلات المحطة في حالات الطوارئ
صورة لمحطة الطاقة النووية في بالويل بفرنسا 20 كانون الثاني/يناير 2021 ويظهر موقعاً يتم إعداده لاحتواء احتياطي من الماء لاستخدامه في تبريد مفاعلات المحطة في حالات الطوارئ   -   حقوق النشر  SAMEER AL-DOUMY/AFP or licensors
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قالت شركة كهرباء فرنساإن توليد الكهرباء من مفاعلاتها النووية في البلاد ارتفع بنسبة 33.4 بالمئة في سبتمبر أيلول إلى 29.0 تيراوات مقارنة مع 21.7 تيراوات في الشهر نفسه من العام الماضي عندما تضرر الإنتاج من أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في تحديث للبيانات على موقعها الالكتروني أن إجمالي الكهرباء المولدة من المفاعلات النووي في فرنسا منذ بداية العام بلغ 268.2 تيراوات، بزيادة 11.2 بالمئة من 241.1 تيراوات في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نهاية سبتمبر أيلول 2020 .

المصادر الإضافية • يورونيوز