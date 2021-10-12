فرنسا: إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية يرتفع 33.4 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر

قالت شركة كهرباء فرنساإن توليد الكهرباء من مفاعلاتها النووية في البلاد ارتفع بنسبة 33.4 بالمئة في سبتمبر أيلول إلى 29.0 تيراوات مقارنة مع 21.7 تيراوات في الشهر نفسه من العام الماضي عندما تضرر الإنتاج من أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في تحديث للبيانات على موقعها الالكتروني أن إجمالي الكهرباء المولدة من المفاعلات النووي في فرنسا منذ بداية العام بلغ 268.2 تيراوات، بزيادة 11.2 بالمئة من 241.1 تيراوات في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نهاية سبتمبر أيلول 2020 .