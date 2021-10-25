الليرة التركية تلامس أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد أمر إردوغان بطرد سفراء غربيين

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار الواحد يوم الإثنين بعد أن قال الرئيس رجب طيب إردوغان السبت إنه أمر بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.

وسجلت الليرة في أحدث تعاملات 9.7150، وكانت في نطاق بين 9.7225 و9.7600 في الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش. وعزا مصرفيون النزول في التعاملات المبكرة إلى تصريحات إردوغان يوم السبت.

وكانت الليرة، التي تراجعت 24 بالمئة منذ بداية العام، قد أنهت يوم الجمعة عند 9.5950.

وأمر إردوغان السبت وزارة الخارجية بطرد سفير الولايات المتحدة وتسعة سفراء لدول غربية أخرى لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.

ومن بين هؤلاء السفراء، سبعة يمثلون دول حليفة لتركيا في حلف شمال الأطلسي وسيؤدي طردهم، إن تم، إلى إشعال فتيل أكبر أزمة مع الغرب طوال 19 عاما من حكم أردوغان.

وكافالا، الذي يساهم في العديد من جماعات المجتمع المدني، مسجون منذ أواخر 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات في البلاد عام 2013 والضلوع في انقلاب فاشل في 2016. وما زال محتجزاً مع استمرار محاكمته وينفي كل الاتهامات الموجهة إليه.