النفط يواصل الهبوط بعد الاتفاق على استئناف محادثات إيران النووية

واصلت أسعار النفط الخام خسائرها الخميس، لتهبط العقود الآجلة للخام الأمريكي دون 80 دولارا للبرميل، بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر فيما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني وزيادة الإمدادات العالمية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لليوم الثالث إلى 79.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0326 بتوقيت جرينتش، منخفضا 88 سنتا أو 1.1 بالمئة.

كما واصلت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها للجلسة الثانية حيث انخفضت العقود تسليم يناير- كانون الثاني 66 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 81.33 دولار للبرميل.

وسجل الخام القياسيان الأربعاء أكبر تراجع بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس- آب، ليغلق برنت عند أدنى مستوى منذ السابع من أكتوبر- تشرين الأول، والخام الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر- تشرين الأول، بعد صدور بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي.

وقال فيفيك دار محلل السلع الأولية لدة بنك الكومنولث في مذكرة "يرجع انخفاض أسعار النفط الليلة الماضية جزئيا إلى زيادة المخزونات الأمريكية. وتابع "المحرك الأكبر للانخفاض في أسعار النفط كان إعلان إيران أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي".

وتستأنف إيران والقوى الكبرى المحادثات يوم 29 نوفمبر- تشرين الثاني الجاري. وتطالب إيران بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية.