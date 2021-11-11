منظمة الصحة: السكري يجعل الأفارقة أكثر عرضة للموت بكوفيد

قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن معدلات الوفيات بكوفيد-19 ترتفع بشدة بين مرضى السكري في إفريقيا التي تتزايد فيها أعداد مرضى السكري بوتيرة سريعة.

وخلُص تحليل أجرته المنظمة لبيانات من 13 دولة إفريقية أن معدل الوفيات بين مرضى السكري المصابين بكوفيد بلغ 10.2 بالمئة، مقارنة بنسبة 2.5 بالمئة بين مرضى كوفيد بشكل عام.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان إن "كوفيد -19 يبعث رسالة واضحة بأن مكافحة السكري في إفريقيا على درجة قصوى من الأهمية من جوانب كثيرة من بينها المعركة مع الجائحة الحالية".

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 70 بالمئة من مرضى السكري في القارة لم يكونوا على دراية بمرضهم.

وتشير توقعات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن عدد المرضى بإفريقيا سيصل إلى 55 مليونا بحلول 2045 ارتفاعا من 24 مليونا هذا العام.

وتعكس البيانات الواردة من إفريقيا حول زيادة خطر الموت بكوفيد بين المصابين بالسكري اتجاها عالميا. وجاء في تحقيق أجرته رويترز هذا العام أن الوباء كشف أن الولايات المتحدة خسرت معركتها ضد مرض السكري على مدى أكثر من عقد.

وسجلت إفريقيا حتى يوم الخميس أكثر من 8.6 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد و220 ألف وفاة، بحسب إحصاءات رسمية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أقل من 7 بالمئة من سكان أفريقيا حصلوا على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، مقارنة بنسبة عالمية تبلغ 40 بالمئة.