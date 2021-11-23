ولي العهد البريطاني يفتتح مركزا جديدا للأبحاث لشركة أسترازينيكا

يفتتح الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا الثلاثاء رسميا مركزا جديدا للأبحاث والتطوير تابعا لشركة أسترازينيكا بتكلفة بلغت 1.3 مليار دولار وذلك في الوقت الذي تهدف فيه الشركة إلى دعم خط إنتاج الأدوية الخاص بها. وسيقوم تشارلز بجولة سيرا على الأقدام في المركز ويلقي كلمة قصيرة عند الافتتاح.

وقدمت أسترازينيكا ملياري جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19 جرى انتاجه في جامعة أكسفورد، وتتطلع أيضا إلى طرح مزيج وقائي من الأجسام المضادة لكوفيد-19 في الأسواق.

وقالت الشركة التي تمتلك مجموعة كبيرة من الأدوية لأمراض مثل السرطان والقلب والسكري إن المركز سيدعم الأبحاث في الأدوية المتخصصة والجيل القادم من العلاجات ومنها تعديل الجينات وعلاج الخلايا.

وكانت شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا قد أعلنت مؤخرا عن تجارب سريرية متقدمة وناجحة على عقار قائم على الأجسام المضادة ضد كوفيد-19 لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وبذلك يحذو المختبر الإنكليزي-السويدي حذو المختبرين الأميركيين ميرك وفايزر اللذين أعلنا على التوالي في تشرين الأول/أكتوبر وأوائل تشرين الثاني/نوفمبر أنهما يطوران أدوية تتيح الوقاية من الأشكال الحادة للإصابة بالفيروس يتوجب تناولها مع ظهور أولى الأعراض.

وقالت شركة أسترازينيكا في بيان إن المتابعة التي استمرت ستة أشهر لتجربة أولى تمثلت في حقن جرعة من 300 ملغ من عقار "إيه زي دي 7442" قد "أظهرت انخفاضا بنسبة 83 في المائة في خطر" تطوير شكل من أشكال الإصابة بكوفيد. وأضافت "لم يتم تسجيل أي شكل خطير من المرض ولا أي وفاة" مرتبطة بكوفيد أثناء الاختبار.

في بداية الدراسة، كان أكثر من 75 في المائة من المشاركين يعانون أمراضا مُصاحِبة تُعرّضهم لخطر الإصابة بحالة شديدة من كوفيد في حال إصابتهم بالفيروس.

وأظهرت تجربة ثانية "انخفاضا بنسبة 88 في المائة في خطر الإصابة بحالة حادة من كوفيد-19 أو خطر الوفاة، عندما تتم المعالجة في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض".

وقال هيو مونتغومري، أستاذ الطب في "يونيفيرستي كولدج لندن" وأحد المسؤولين الرئيسيين عن هذه التجربة، إن مزج اثنين من الأجسام المضادة ذات المفعول الطويل هو مصدر أمل للمرضى المعرضين للخطر. وأوضح أن ذلك يمكن أن يوفر "حماية طويلة الأمد يحتاجون إليها بشكل عاجل لاستئناف حياتهم اليومية".