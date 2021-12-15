تحذيرات من انتكاسة وبائية في المغرب مع تراجع الإقبال على التطعيم

حذرت وزارة الصحة المغربية مساء الثلاثاء مما أسمته انتكاسة وبائية في البلاد، بسبب "تخلي عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن التدابير الوقائية الأساسية"، كما دعت إلى الإسراع في أخذ جرعات اللقاح.

وأشار بيان وزارة الصحة إلى "تغير المنحنى الوبائي الوطني الذي تميز بتحسن سابق قبل أن تشرع الحالات في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين وهو ما يدل على أن الفيروس لا يزال بيننا". وأضافت أنه "للحفاظ على المكتسبات الحالية التي تتميز بالتحكم في الوضع الوبائي، بالرغم من الارتفاع الملاحظ في عدد الحالات، فإن الوزارة تدعو إلى مجموعة من الإجراءات الصحية.. والإقبال السريع على مراكز التلقيح لتلقي الجرعات الأولى والثانية أو الجرعة الثالثة المعززة".

سجل المغرب الثلاثاء 219 إصابة جديد بفيروس كورونا بارتفاع بـ 62 اصابة مقارنة مع يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 951763 حالة. ولم تسجل أي وفاة مقارنة مع حالتين يوم الثلاثاء لتصل أعداد الوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 14798.

وبلغت أعداد الملقحين بالجرعة الأولى في المملكة 24475639، وبالجرعة الثانية 22797887، وبالجرعة الثالثة 2099402.

سجلت الوزارة في وقت سابق تراجع الإقبال على مراكز التطعيم، بعد فرض جواز التلقيح في 21 أكتوبر- تشرين الأول الماضي، وما صاحبه من جدل واحتجاجات. وأرجع مراقبون التراجع في الإقبال على التطعيم إلى إعلان حاصلين على اللقاحات في وسائل الإعلام عن تعرضهم أو ذويهم لمضاعفات بسبب اللقاح، وصلت إلى حدوث عاهات وفي بعض الحالات إلى الوفاة.

ونفت الوزارة ذلك في وقت سابق وقالت إن ما حدث لهم لا علاقة له باللقاح وأنه آمن.