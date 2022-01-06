العراق يستحوذ على حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار يوم الأربعاء أن مجلس الوزراء وافق على قيام شركة النفط الوطنية العراقية بالاستحواذ على حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 الذي يعد أحد الحقول العملاقة في البلاد.

وحقل غرب القرنة 1، الموجود في جنوب البلاد، هو أحد أكبر حقول النفط العراقية وبه احتياطيات قابلة للاستخراج تتجاوز 20 مليار برميل.

وذكر مسؤولون عراقيون أن طاقة إنتاج الحقل اقتربت من 500 ألف برميل يوميا في 2021.

وفي العام الماضي صرح خالد حمزة مدير شركة نفط البصرة الحكومية لرويترز بأن إكسون تسعى لبيع حصتها البالغة 32.7 بالمئة في الحقل مقابل 350 مليون دولار.

وتراجع اهتمام الشركات الأجنبية بتطوير حقول النفط في جنوب العراق بسبب خفض العراق وغيره من كبار منتجي النفط الإنتاج لدعم الأسعار وكذلك يسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الفصائل الشيعية المسلحة في العراق.