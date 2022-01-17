إصابات كورونا العالمية تتجاوز 325.37 مليون والوفيات 5 ملايين و885130

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 325.37 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و885130.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 854523 65540670

الهند 486066 37122164

البرازيل 620971 22975723

المملكة المتحدة 151899 15147120

فرنسا 126869 13894255

روسيا 669683 10774304

تركيا 84442 10363071

إيطاليا 140856 8549450

إسبانيا 90759 8093036

ألمانيا 115577 7926762

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24242 2110683

43 ‬‬‬‬- الأردن 12974 1097474

46 - المغرب 14963 1043225