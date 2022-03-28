رئيس الوزراء المصري: نعول على فرنسا لتدبير القمح إذا طال أمد حرب أوكرانيا

قال رئيس الوزراء المصري يوم الاثنين إن ‏‫مصر تعتمد على فرنسا لتدبير احتياجاتها من القمح إذا طال أمد الحرب الروسية-الأوكرانية.

وتابع مصطفى مدبولي "مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح، إذا طال أمد الأزمة".

كان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قال خلال زيارة رسمية للقاهرة في وقت سابق يوم الاثنين إن فرنسا ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة.

وقال لو مير خلال زيارته: "سنقف إلى جانب مصر لضمان حصولها على القمح الذي تحتاجه في الأشهر المقبلة".

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ أكثر من شهر في اضطراب أسواق الحبوب من خلال تعطيل الإمدادات الضخمة من القمح والذرة وزيت دوار الشمس عبر البحر الأسود.