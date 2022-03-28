شاهد: حدّاد أوكراني يحول القنابل إلى ورود

مع استمرار القتال في أوكرانيا، وجد حدّاد في مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون طرقًا لإعادة استخدام الأسلحة والمواد التي خلفها الصراع.

كان فيكتور ميخاليف يقوم بتقليد المنحوتات باستخدام القذائف المتفجرة والأسلحة المنهارة وأغلفة المدافع الرشاشة ذات العيار الكبير والأسلحة الأخرى المتعلقة بالقتال.

غالبًا ما يصنع الورود، حيث حملت دونيتسك سابقاً لقب مدينة المليون وردة، وفقًا لليونسكو.

قال ميخاليف إن الأصدقاء والجيران يحضرون له المواد ومن هناك يصقلها ويحولها إلى منحوتات.بدأ في تشكيل مثل هذه المنحوتات في عام 2014.

عندما ينتهي الصراع، يريد إنشاء عمل جديد يسمى Victory Waltz. ويقول إنه سيظهر فتاة ترقص وسط زوبعة من الورود.

تقع دونيتسك في منطقة دونباس، التي كانت مسرحًا للقتال بين المتمردين والقوات الأوكرانية منذ عام 2014.