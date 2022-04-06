شنغهاي تخفف سياسة فصل الأطفال المصابين بكوفيد عن ذويهم لكنها تمدد الإغلاق

قدمت شنغهاي يوم الأربعاء بعض التنازلات بشأن سياسة فصل الأطفال المصابين بفيروس كورونا التي لقيت انتقادات واسعة في إشارة إلى الإحباط العام المتزايد فيما تمدد السلطات إغلاقا على مستوى المدينة ترك بعض السكان يواجهون متاعب في شراء الطعام.

وأدى إغلاق المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الصين، والذي بدأ في بعض الأجزاء قبل 10 أيام وتم توسيعه نطاقه منذ ذلك الحين ليشمل جميع سكانها البالغ عددهم 26 مليون نسمة، إلى تعطيل الحياة اليومية وأنشطة الأعمال بشكل كبير.

وتراوحت الانتقادات العامة للقيود من الشكاوى من مراكز الحجر الصحي المزدحمة وغير الصحية إلى صعوبات في شراء الطعام أو الحصول على العلاج الطبي.

لكن السياسة الأكثر إثارة للجدل كانت إقدام شنغهاي على فصل الأطفال المصابين بفيروس كورونا عن ذويهم، والتي أثارت غضبا واسعا في جميع أنحاء البلاد.

وفي مواجهة هذه الانتقادات، قالت حكومة شنغهاي قبل يومين إنها ستخفف السياسة قليلا للسماح للآباء بمرافقة الأطفال إذا كانوا مصابين أيضا. لكن سيظل الأطفال منفصلين عن آبائهم غير المصابين بكوفيد-19.

وقال مسؤول صحي في شنغهاي يوم الأربعاء إن أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بفيروس كورونا يمكن أن يتقدموا الآن بطلبات لمرافقتهم لكن يجب عليهم الامتثال لقواعد معينة وتوقيع تعهد يفيد بأنهم على دراية بالمخاطر.

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل ولم ترد حكومة شنغهاي على طلب للتعليق من أجل التوضيح.

وقالت سلطات شنغهاي يوم الأربعاء أيضا إنها ستجري جولة أخرى من اختبارات الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 على مستوى المدينة فيما ذكر مسؤولون إن القيود المفروضة على حركة السكان ستستمر حتى تقييم نتائج الاختبارات.

وهناك دلائل على أن القيود، التي كان مقررا في البداية أن تستمر حوالي خمسة أيام بالنسبة لمعظم السكان، تثير استياء السكان. فقد بدأ القلق يساور كثيرا منهم بشأن الحصول على الطعام ومياه الشرب، إذ لا تزال محلات السوبر ماركت مغلقة وهناك قيود على خدمات التوصيل.

اشتكى البعض من الاضطرار إلى الاستيقاظ عند الفجر للحصول على فرصة لحجز خدمة توصيل البقالة لكنهم اكتشفوا نفاد الكمية في غضون ثوان.

وقالت ليو مين نائبة رئيس لجنة التجارة في شنغهاي للصحفيين إن السلطات تعمل جاهدة لتوفير "الاحتياجات المعيشية الأساسية" للسكان.

وأضافت أن الجهود جارية لشحن المواد الغذائية وغيرها من الضروريات إلى شنغهاي من الأقاليم الأخرى.

وسجلت شنغهاي 16766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض أمس الثلاثاء ارتفاعا من 13086 في اليوم السابق. كما ارتفع عدد الحالات المصحوبة بأعراض من 268 في اليوم السابق إلى 311.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنه على الصعيد الوطني تم تسجيل 1415 إصابة مؤكدة يوم الثلاثاء ارتفاعا من 1235 في اليوم السابق بينها 1383 حالة إصابة محلية.