المفوضية الأوروبية ترخص استخدام دواء للربو الحاد من إنتاج سانوفي

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة "سانوفي" الخميس موافقة المفوضية الأوروبية على استخدام عقارها "دوبيكسنت" (Dupixent) لعلاج الربو الحاد لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عاماً.

وأوضحت المجموعة في بيان أن "المفوضية الأوروبية وسعت الترخيص بتسويق "دوبيكسنت" إلى الاتحاد الأوروبي، وبات العقار يحظى بالموافقة كعلاج إضافي لمرض للربو الحاد المرتبط بالتهاب من النوع 2".

وأعلنت "سانوفي" في أيار/مايو الفائت، في نهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على دوائها الرائد الذي عملت عليه مع شركة "ريجينيرون" الأميركية، أن هذا العقار يقلل "بشكل ملحوظ من نوبات الربو الشديد" لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ست سنوات و 11 عاماً، و "يؤدي في غضون أسبوعين، إلى تحسن سريع لوظيفة الجهاز التنفسي".

وكان "دوبيكسنت" الذي يُعطى بواسطة الحقن مستخدماً اصلاً لدى البالغين والمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.