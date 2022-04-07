منظمة الصحة: أكثر من ثلثي الأفارقة أُصيبوا بكورونا منذ بدء الجائحة

أفادت دراسة لمنظمة الصحة العالمية نُشرت الخميس أن ما يزيد على ثلثي الأفارقة أُصيبوا بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، أي أكثر 97 مرة من حالات الإصابة المؤكدة المسجلة.

خلصت الدراسة إلى أنه بحلول سبتمبر- أيلول 2021 تعرض 800 مليون إفريقي للإصابة بالفيروس المسبب لكوفيد-19، مقارنة بعدد 8.2 مليون إصابة مسجلة في ذلك الوقت.

وأوضحت منظمة الصحة أن تقليل عدد حالات الإصابة كان يحدث في كل مكان لكن بدرجة أقل مما كان في إفريقيا. وقالت إن المتوسط على مستوى العالم، هو أن الإصابات الحقيقية أعلى 16 مرة من تلك المؤكدة.

وقالت المديرة الإقليمية للوكالة في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إن تعرض القارة المرتفع للفيروس وتراجع معدلات الإصابة حاليا لا يعني أن أفريقيا يمكن أن تعلن الانتصار على كوفيد-19. وأضافت في بيان "لا يمكن تجاهل خطر ظهور متحورات أكثر فتكا بوسعها أن تتغلب على المناعة المكتسبة من الإصابة السابقة"، ودعت لزيادة الفحوص.