دراسة: معدل دخول الأطفال غير المطعمين ضد كوفيد المستشفى تتضاعف خلال تفشي أوميكرون

أظهرت دراسة أمريكية صدرت الثلاثاء أن معدلات دخول الأطفال غير الحاصلين على التطعيم، الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما، إلى المستشفيات تزيد بالمثلين تقريبا عن عدد من دخلوها ممن تلقوا التطعيم في هذه الفئة العمرية خلال موجة الإصابات القياسية بكوفيد-19 الناجمة عن المتحور أوميكرون.

وأفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه من بين كل مئة ألف طفل لم يحصل على التطعيم في هذه الفئة العمرية، دخل 19.1 منهم إلى المستشفى مصابا بكوفيد-19 بين منتصف ديسمبر- كانون الأول وأواخر فبراير- شباط، مقارنة بمعدل 9.2 لكل مئة ألف طفل ممن تلقوا اللقاح.

وأجرى الباحثون دراستهم على ما يقرب من 400 حالة دخلت المستشفى في 14 ولاية خلال هذه الفترة.

وتوصلت الدراسة إلى أنه من بين 397 طفلا تم نقلهم إلى المستشفيات مصابين بكوفيد خلال موجة تفشي السلالة أوميكرون، كان 87 بالمئة منهم غير محصنين، ودخل 19 بالمئة منهم إلى وحدات الرعاية المركزة.