شاهد: تطعيم الأطفال بين سن 5 و11 عاما بلقاحات ضد كوفيدـ19 في مدينة ريو البرازيلية

بدأت سلطات مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حملة تطعيم الأطفال الذين هم بين سن 5 و11 عاما ضد كوفيدـ19، وذلك خلال حدث له بعد رمزي نظم في "متحف الغد". ويتوقع خبراء الصحة أن يتم تطعيم حوالي 560 ألف طفل إلى غاية يوم 9 شباط/فبراير المقبل.

وقال وزير الصحة في ريو دي جانيرو دانيال سورانز: "إن الأولياء يسألون وينتظرون تطعيم أطفالهم منذ فترة طويلة، ويحصل الأطفال الذين يتم تطعيمهم على شهادة تشجيع في المقابل".

وقد تمت جدولة مواعيد التطعيم حسب الأعمار. فالبنات اللاتي يبلغن من العمر 11 سنة تم تطعيمهن يوم الإثنين، في حين يتم تلقيح الأولاد من العمر نفسه يوم الثلاثاء، أما اليوم الثالث فيخصص للذين تخلفوا عن موعدهم الأول.

ثم في العشرين من الشهر الحالي يتم تطعيم الأطفال في سن 10 سنوات. ويتم السير على هذا النسق إلى أن يتم تطعيم الأطفال في سن الخامسة. والأولوية ستكون للأطفال المصابين بأمراض مصاحبة أو الذين يعانون من عجز.

وكان الطفل دافي سيلفا البالغ من العمر 7 سنوات يعاني من مرض نادر يدعى "حمض الغلوتاريك"، قد تم تطعيمه يوم الإثنين على يد وزير الصحة سورانز. وقالت تمارا أزيريدو والدة سيلفا: "لقد كان ذلك بمثابة إعطائه حياته جديدة وفرصة لحياة هادءة وسعيدة".

وقد وصلت 1،2 ملايين جرعة من لقاح فايزر إلى هذه الفئات العمرية في البرازيل الأسبوع الماضي، بعد جدل مثير بشأن تطعيم الأطفال، إذ انتقد رئيس البلاد جائير بولسونارو الوكالة الوطنية البرازيلية للمراقبة الصحية التي وافقت على استعمال اللقاح منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقد أعرب بولسونارو عن تحفظ كبير بشأن إذا كان ينبغي تطعيم الأطفال أم لا، علما وأنه لم يلقح ضد كوفيدـ19.