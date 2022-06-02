منظمة الصحة العالمية: وفيات كوفيد في أفريقيا قد تتراجع 94% في 2022

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس نقلا عن نموذجها التحليلي الخاص، إنه من المتوقع أن تنخفض الوفيات في القارة الأفريقية بسبب كوفيد-19 بنحو 94 بالمئة في 2022 مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من أن الدول الأفريقية واجهت صعوبات في بداية الوباء لتأمين لقاحات كوفيد في ظل تخزين الدول الغنية للجرعات المتاحة، فإن العديد منها الآن يملك مخزونا جيدا من اللقاحات ولكن يواجهون صعوبات في تطعيم الناس. ومن بين أسباب ذلك تردد الناس في الحصول على التطعيم ومسائل لوجستية.

وفي نهاية مايو أيار، سجلت أفريقيا أكثر من 11.8 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد وأكثر من 250 ألف وفاة، وفقا لبيانات من مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا والذي سينشر مزيد من التفاصيل عن نموذجه التحليلي في وقت لاحق يوم الخميس.