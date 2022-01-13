فيديو: إفريقيا تتخطى حاجز 10 ملايين إصابة بكورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن الإصابات بكوفيد-19 تخطت حاجز العشرة ملايين إصابة منذ بدء أزمة الوباء وحتى الآن.

وقال الدكتور عبد السلام جويي، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "لقد مات أكثر من 230 ألف شخص للأسف" في إفريقيا حتى الآن.

وأضاف أن معدلات الوفيات ارتفعت بنسبة 64٪ خلال الأسبوع الماضي "بشكل رئيسي بسبب الإصابة بين الأشخاص المعرضين لخطر كبير" لكن معدلات الوفيات والاستشفاء لا تزال منخفضة مقارنة بموجات الفيروس السابقة في القارة".

وتحث الهيئات الصحية الدولية الحكومات الإفريقية والمواطنين على عدم التهاون في التطعيمات والتدابير الوقائية لأن العديد من البلدان تواجه موجة قوية من الإصابات المتزايدة بمتغير أوميكرون.

وقال قويي إنه على الرغم من تلقي 50% من سكان الأرض جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19، لا تزال معدلات التطعيم ضده لا تتخطى 10% من سكان إفريقيا.

وتلقت القارة أكثر من 660 مليون جرعة من اللقاحات تم منح السكان 340 مليون جرعة منها فقط حتى الآن.