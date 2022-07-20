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تكنولوجيا الأعمال

بريطانيا تبدأ محادثات تجارة حرة مع إسرائيل

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفليان.
وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفليان.   -   حقوق النشر  رويترز

بدأت المملكة المتحدة الأربعاء محادثات تجارة حرة مع إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات في قطاع الخدمات والتكنولوجيا مع سعيها لاتفاقات تجارية جديدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقالت بريطانيا إن الاتفاق التجاري الحالي بين البلدين يستند إلى اتفاق أوروبي قديم لا يتضمن بنودا محددة بشأن الخدمات، مضيفة أن حجم العلاقات التجارية في الوقت الراهن يبلغ خمسة مليارات جنيه إسترليني (ستة مليارات دولار) سنويا.

وقالت وزيرة التجارة آن ماري تريفليان "المملكة المتحدة وإسرائيل قوتان كبيرتان بمعايير العصر في مجال الخدمات عالية التقنية، لكن علاقتنا التجارية الحالية تستند إلى اتفاقية من عام 1995، قبل أن تعمل الهواتف الذكية والإنترنت والخدمات المقدمة رقميا على تغيير الاقتصاد العالمي". وأضافت "الجمع بين قوة اقتصاداتنا في اتفاق تجاري جديد سيعزز التجارة ويدعم الوظائف ويساعد في الارتقاء بعلاقتنا الاقتصادية إلى المستوى التالي".

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وذكرت بريطانيا أن الاتفاق قد يعزز صادرات الخدمات البريطانية بما يصل إلى 78 مليون جنيه إسترليني ويفيد أكثر من 6000 شركة.

المصادر الإضافية • رويترز