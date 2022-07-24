سوناطراك الجزائرية: عطل أصاب خط أنابيب "ميدغاز" الذي يزود إسبانيا بالغاز

ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد، أن شركة الطاقة الحكومية سوناطراك الجزائرية، قالت إن عطلا أصاب خط أنابيب "ميدغاز" الذي يمد إسبانيا بالغاز الطبيعي.

وأضافت الشركة، أن العطل وقع في الجهة التابعة لإسبانيا وإن مدريد تعمل على إصلاحه.

ويتدفق الغاز عبر خط أنابيب ميدغاز البحري، الذي يمرّ تحت البحر وتبلغ قدرته 10 مليارات متر مكعب سنوياً وتمتلك فيه سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة 51 بالمئة ومجموعة ناتورجي الإسبانية للغاز 49 بالمئة. كما يصل عن طريق السفن على شكل غاز طبيعي مسال.

وهدّدت الجزائر مدريد قبل فترو، بفسخ العقد المبرم بينهما لتصدير الغاز إذا ما أعادت الدولة الأوروبية تصدير أي شحنة من هذا الغاز إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب، وذلك في خضمّ توترات دبلوماسية بين الدول الثلاث حول الصحراء الغربية.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان إنّ "أيّ كمية من الغاز الجزائري المصدّرة إلى إسبانيا تكون وُجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستُعتبر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان".

وسوناطراك، شركة المحروقات الجزائرية العمومية العملاقة، زوّدت إسبانيا في 2021 بأكثر من 40% من وارداتها من الغاز الطبيعي. والقسم الأكبر من هذا الغاز استوردته إسبانيا من الجزائر عبر خط أنابيب "ميدغاز" .