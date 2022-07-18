رئيس الوزراء الإيطالي يزور الجزائر وملف الغاز هو الأبرز

يقوم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بزيارة العاصمة الجزائرية يوم الإثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز الجزائرية إلى إيطاليا، في الوقت الذي يستعد فيه الأوروبيون لقطع محتمل للغاز الروسي.

يضم الوفد الإيطالي وزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزراء التحول البيئي، في إشارة على أهمية الزيارة. حيث ستعقد مباحثات ولقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات.

من المحتمل أن تحل الجزائر محل روسيا باعتبارها المورد الرئيسي للغاز لإيطاليا، بعد التوصل إلى اتفاق بين عملاق الطاقة الجزائري سوناطراك وشركة إيني الإيطالية لزيادة صادرات الغاز، في الزيارة التي قام بها دراغي إلى الجزائر في نيسان/ أبريل.

سارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

تأتي زيارة يوم الاثنين في وقت غير مستقر بالنسبة لدراغي، حيث سيضطر إلى اختصار الزيارة للجزائر من يومين إلى يوم واحد فقط، حيث يعود إلى إيطاليا للمثول أمام البرلمان.

وسط مخاوف من أن مدفوعات الغاز والنفط الروسية تمول حرب الرئيس فلاديمير بوتين، تحاول أوروبا خفض اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي الروسي والاستعداد لقطع روسي محتمل رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقبل الحرب كانت روسيا تزود إيطاليا بنحو 29 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، مقابل نحو 23 مليارا من الجزائر. سلمت الجزائر بالفعل هذا العام 13.9 مليار متر مكعب إلى إيطاليا عبر خط أنابيب عبر المتوسط، بزيادة 113٪ عن التوقعات، بحسب سوناطراك. أعلنت الجزائر الجمعة عن زيادة قدرها 4 مليارات متر مكعب في الإمدادات المزمعة للأشهر المقبلة.

تعتمد إيطاليا بشكل خاص على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء والتدفئة وتبريد المنازل وتزويد صناعتها بالطاقة. كما تتواصل إيطاليا مع الدول الأخرى المنتجة للطاقة لتأمين مصادر بديلة، بما في ذلك أذربيجان وقطر والكونغو وأنغولا وموزمبيق.