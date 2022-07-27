الصين تتتبع عن كثب حطام أقوى صواريخها في المدار

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء إن البلاد تتابع عن كثب بقايا صاروخ من طراز (لونغ مارش 5 بي) أطلقته بكين في مطلع الأسبوع الحالي، لكن احتمالات أن يتسبب الحطام في أضرار ضعيفة جدا.

وواجهت الصين العام الماضي اتهامات، خاصة من وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، بالتكتم بعد أن التزمت الصمت بشأن المسار المتوقع لحطام صاروخ من طراز (لونغ مارش 5 بي) والموعد المحتمل لعودة دخوله المجال الجوي.

وأطلقت الصين يوم الأحد الصاروخ الذي يعد أقوى صواريخها وذلك للمرة الثالثة منذ رحلته الأولى في عام 2020 لإيصال وحدة إلى المدار في إطار بناء محطة فضاء صينية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الصين تعرف متى وأين يمكن أن يهبط حطام الصاروخ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان في إفادة إعلامية دورية إن هذا النوع من الصواريخ له تصميم فني خاص وستتدمر معظم مكوناته في أثناء عودة دخولها المجال الجوي.

وقال تشاو إن احتمال إلحاق الحطام أضرارا بحركة الملاحة الجوية وبالأرض ضئيل جدا.

ويقول العلماء إن احتمالات أن يصيب هذا الحطام منطقة سكنية على الأرض ضعيفة لأن معظم سطح الكوكب تغطيه المياه. لكن أجزاء من أول صواريخ من طراز (لونج مارش 5 بي) سقطت فوق ساحل العاج في 2020 وألحقت أضرارا بعدد من المباني.

وبعد بضع ساعات من محاولة تشاو تهدئة المخاوف، كشفت وكالة الفضاء الصينية المأهولة عن موقع الصاروخ في بيان علني نادر.

وقالت الوكالة إن الصاروخ كان في مداره على بعد 263.2 كيلومتر من الأرض في أبعد نقطة له وعلى بعد 176.6 كيلومتر في أقرب نقطه له.

ومن المتوقع أن يدخل الصاروخ الغلاف الجوي مرة أخرى في الأيام المقبلة بفعل الجاذبية الأرضية.

ولم تدل الوكالة يوم الأربعاء بأي تفاصيل عن التوقعات الخاصة بعودة دخول الصاروخ المجال الجوي.