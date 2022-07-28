الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تقترب من تصدير حبوبها وسط استمرار المواجهة مع القوات الروسية

الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تقترب من تصدير حبوبها وسط استمرار المواجهة مع القوات الروسيةمحادثة
أعلنت أوكرانيا الأربعاء أنها استأنفت العمل في مرافئها المطلة على البحر الأسود والتي تحاصرها السفن الحربية الروسية، في وقت تقترب من استئناف تصدير حبوبها مع تدشين مركز تنسيق مهمته الاشراف على تنفيذ اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة.
في هذه الأثناء أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيتحدث في الأيام المقبلة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن بلينكن قال للصحفيين إن المحادثة الهاتفية مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا". وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت عرضا "مهما" لروسيا بشأن موقوفَين أميركييًن، موضحًا "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج" عن أميركيين اثنين.
ميدانيًا، قصفت مدفعية كييف جسرا مهما في منطقة تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا ملحقة أضرارا بممر رئيسي للإمدادات بينما تشن قوات كييف هجوما لاستعادة منطقة خيرسون.
من جانبها، قالت السلطات الألمانية إن شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم خفضت شحناتها من الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "نورد ستريم" إلى حوالي 20 بالمئة من سعته، في خطوة ندد بها الاتحاد الأوروبي واعتبرها ردا انتقاميا على العقوبات الغربية المرتبطة بالغزو.
وكانت أوكرانيا وروسيا قد وافقتا الأسبوع الماضي على خطة، بمساعدة من تركيا والأمم المتحدة، تسمح بتصدير الحبوب العالقة بسبب الحصار البحري الروسي.
وقالت كييف إنها تتوقع إرسال أولى شحنات الحبوب البالغة ملايين الأطنان "هذا الأسبوع" على الرغم من ضربة صاروخية روسية نهاية الأسبوع الماضي طالت مرفأ في أوديسا. وأعلنت البحرية الأوكرانية "استئناف العمل" في مرافئ التصدير للتحضير لمرافقة السفن في المياه المزروعة بالألغام، كي تصل أسواق العالم.
وفي إطار الاتفاق، دُشن مكتب تنسيق في اسطنبول يشارك فيه ممثلون عن أوكرانيا وروسيا مهمته الاشراف على المرور الآمن للسفن في الممرات المحددة لها، ومراقبة عمليات التفتيش عن أسلحة محظورة.
وتسبب توقف الصادرات من اثنين من أكبر مصدري الحبوب في العالم بارتفاع في الأسعار ما جعل واردات السلع الغذائية باهظة التكلفة لعدد من أفقر دول العالم.
آخر مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا:
كييف تقول روسيا استولت على ثاني أكبر محطة للطاقة في أوكرانيا
قال كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إن القوات الروسية استولت على ثاني أكبر محطة للطاقة في البلاد مشيرا إلى أن موسكو تقوم بعملية "إعادة انتشار شاملة" لقواتها في ثلاث مناطق جنوبية.
كانت القوات المدعومة من روسيا قد أعلنت في وقت سابق عن الاستيلاء على محطة فولهيرسك لتوليد الكهرباء والتي تعمل بالفحم وتعود إلى الحقبة السوفيتية.
وقال المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش في مقابلة نشرت على موقع يوتيوب "لقد حققوا تقدما تكتيكيا محدودا. لقد استولوا على فولهيرسك".
روسيا تبلغ ناسا عزمها البقاء في محطة الفضاء الدولية أطول من المعلن من قبل
قال مسؤول كبير في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لرويترز يوم الأربعاء إن مسؤولي الفضاء الروس أبلغوا نظرائهم الأمريكيين أن موسكو ترغب في مواصلة نقل روادها إلى متن محطة الفضاء الدولية حتى يتم بناء موقعهم المداري وتشغيله.
وإضافة إلى تصريحات مسؤول فضاء روسي كبير نُشرت يوم الأربعاء، تشير أحدث المؤشرات إلى أن روسيا لا يزال أمامها ست سنوات على الأقل لإنهاء تعاون مداري مع الولايات المتحدة يعود إلى أكثر من عقدين.
وفاجأ يوري بوريسوف، المدير العام المعين حديثا لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ناسا بإعلانه يوم الثلاثاء أن موسكو تعتزم الانسحاب من شراكة محطة الفضاء الدولية "بعد عام 2024".
لكن كاثي ليدرز، رئيسة العمليات الفضائية في ناسا، قالت في مقابلة إن المسؤولين الروس أبلغوا وكالة الفضاء الأمريكية في وقت لاحق يوم الثلاثاء أن وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ترغب في البقاء في الشراكة بينما تعمل روسيا على تشغيل موقعها المداري المخطط له، والمسمى روس.
وأضافت لرويترز يوم الأربعاء "لم نتلق أي مؤشر على أي مستوى عمل يشير إلى أن أي شيء قد تغير"، مشيرة إلى أن علاقات ناسا مع روسكوزموس تظل "كالمعتاد".
ومحطة الفضاء الدولية هي مختبر علمي يمتد على مساحة ملعب كرة قدم وتدور في المدار على بعد 400 كيلومتر من الأرض، وظلت مشغولة على نحو مستمر لأكثر من عقدين في إطار شراكة بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتشمل أيضا كندا واليابان و11 دولة أوروبية.
وهي أحد آخر مظاهر التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، على الرغم من أن مصيرها أصبح موضع تساؤل منذ غزت روسيا أوكرانيا في فبراير شباط مما أدى إلى توتر العلاقات الثنائية على عدة جبهات مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات اقتصادية على موسكو.
كما تسبب الصراع في أوكرانيا أيضا في توتر العلاقة بين وكالة الفضاء الروسية ووكالة الفضاء الأوروبية.
زيلينكسي يعلن أن أوكرانيا ستصدّر مزيدا من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن بلاده ستصدّر مزيدا من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمة على صعيد الطاقة نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال زيلينسكي في كلمته اليومية إلى الأمة "نحن نتهيّأ لزيادة صادراتنا من الكهرباء إلى مستهلكين في الاتحاد الأوروبي". وأوضح أن "صادراتنا ستسمح ليس فقط بزيادة مدخولنا من العملات الأجنبية بل ستساعد أيضا شركاءنا على مقاومة الضغط الذي تمارسه روسيا على صعيد الطاقة"، بعدما خفّضت موسكو بشكل كبير ضخ الغاز إلى أوروبا.
وقال زيلينسكي "سنجعل أوكرانيا تدريجيا واحدة من الجهات الضامنة لأمن الطاقة الأوروبي".
وفي منتصف آذار/مارس تم ربط شبكة الكهرباء الأوكرانية بالشبكة الأوروبية، لضمان استمرار تدفق الإمدادات على الرغم من الحرب. واعتبارا من مطلع تموز/يوليو بدأت أوكرانيا تصدّر الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي عبر رومانيا.
وقالت الهيئة الناظمة للطاقة في ألمانيا إن شركة غازبروم الروسية خفضّت الاربعاء ضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم من 40 بالمئة إلى نحو 20 بالمئة من قدرته.
وتتّهم دول الاتحاد الأوروبي روسيا بخفض الإمدادات ردا على عقوبات غربية مفروضة عليها على خلفية غزوها أوكرانيا، وترفض ما تعلنه موسكو بشأن مشاكل تقنية على صلة بخط الأنابيب.
ويدعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بقوة منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في شباط/فبراير، وقد فرض سلسلة عقوبات على موسكو ومنح كييف "صفة مرشح" لعضويته، وهي الخطوة الأولى نحو انضمامها للتكتل.
زعيم دونيتسك يدعو روسيا لغزو مدن في جميع أنحاء أوكرانيا
دعا زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا الأربعاء روسيا الى غزو مدن تغطي جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا. وقال دينيس بوشيلين على تلغرام "لقد حان الوقت اليوم لتحرير المدن الروسية التي أسسها الروس: كييف وتشيرنيغيف وبولتافا وأوديسا ودنيبرو وخاركيف وزابوريجيا ولوتسك".
وتذرعت روسيا لشن هجومها ضد أوكرانيا في 24 شباط/فبراير بحماية السكان الناطقين بالروسية في الشرق من إبادة جماعية مزعومة تقوم بها السلطات الأوكرانية.
وبعد فشل الهجوم الروسي على كييف، احتلت موسكو جزءا كبيرا من جنوب أوكرانيا وشرقها. ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا حقيقة وجود دولة أوكرانية، قائلاً إنها انفصلت بشكل مصطنع عن روسيا.
وقال إنه لا ينوي احتلال جارته، لكن السلطات التي نصبتها موسكو في جنوب أوكرانيا تستعد علانية لإجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا.