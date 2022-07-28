روسيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ نيسان الماضي

أعلنت السلطات الروسية يوم الخميس تسجيل 11515 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 13 نيسان/أبريل الماضي.

كما قال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 41 توفوا بسبب الفيروس خلال اليوم السابق.

وسجلت روسيا 18 مليونا و565551 إصابة بفيروس كورونا منذ أبريل نيسان 2020، بداية ظهور الجائحة في البلاد.

وأعلنت روسيا هذا الشهر رفع جميع القيود التي فُرضت لمكافحة انتشار كوفيد-19، بما في ذلك شرط وضع الكمامات مشيرة إلى انخفاض مطرد في الوفيات الناجمة عن الفيروس. إلا أنها لم تستبعد إعادة فرض القيود إذا تدهور الوضع.

اليابان

وفي اليابان، نقلت شبكة "فوجي" ، عن مصدر حكومي قوله، إن السلطات الصحية في البلاد سجلت نحو 40 ألف إصابة بكورونا في طوكيو، وذلك في رقم قياسي للإصابات اليومية.

وتشهد اليابان ارتفاعاً في عدد الحالات مؤخراً. والأربعاء، تجاوز إجمالي الإصابات 200 ألف حالة وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون المحلية.

الاتحاد الأوروبي

وفي الاتحاد الأوروبي كانت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء قالت مطلع الأسبوع الجاري إنه يتعين على دول التكتل البدء في الاستعداد الآن لموجة جديدة من جائحة كوفيد-19 في الخريف والشتاء، مشيرة إلى "زيادة مقلقة" في حالات تفشي المرض.

كما حذرت المفوضة ستيلا كيرياكيدس من أن الجائحة لم تنته بعد وقالت لراديو قبرص: "للأسف كانت هناك زيادة مقلقة في حالات الإصابة في عدة دول"، وقالت: إن المفوضية طلبت من الدول الأعضاء تسريع وتيرة منح الجرعات التنشيطية من اللقاحات لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما وللفئات المعرضة للإصابة.