تقارير: إسبانيا تؤكد أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة

نقلت صحيفتا "‘لموندو" و"إيه بي سي" عن وزارة الصحة الإسبانية قولها إن إسبانيا سجلت يوم الجمعة أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة، وهي الوفاة الأولى المرتبطة بالمرض في أوروبا والثانية خارج القارة الإفريقية.

وكانت البرازيل أعلنت الجمعة تسجيل أول حالة وفاة بالمرض خارج القارة الإفريقية.

وأحصت وزارة الصحة الإسبانية 4.298 إصابة في البلاد الذي أعلنت منظمة الصحة من أجله حالة التأهب القصوى سابقاً. وقالت الوزارة إنها تملك معلومات عن 3.750 مريضاً وإن 120 بينهم أدخلوا المستشفى للعلاج أي ما تبلغ نسبته 3.2 بالمئة.

ولم تعط الوزارة تفاصيل إضافية عن الوفاة.

والأربعاء دعت منظمة الصحة العالمية ، مع ارتفاع الإصابات بجدري القردة في العالم، الفئة الأكثر تضرراً حالياً وهي الرجال المثليين إلى الحد من شركائهم الجنسيين. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي إن أفضل طريقة للوقاية من الفيروس هي "خفض مخاطر التعرض" له.

منذ أوائل أيار/مايو بدأ الإبلاغ عن زيادة في الإصابات بجدري القردة خارج دول غرب ووسط إفريقيا حيث كان المرض متفشيا منذ فترة طويلة.

وقال تيدروس الأربعاء إنه جرى إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة من 78 دولة، 70 بالمئة منها في أوروبا و25 بالمئة في الأميركيتين.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات منذ تفشي الفيروس، ونحو 10 بالمائة من المصابين يضطرون لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

وتشير الاحصاءات إلى أن 98 بالمئة من الإصابات تحدث عند الرجال المثليين.

وتوصلت دراسة نُشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين" الأسبوع الماضي إلى أن 98 بالمئة من المصابين هم من الرجال المثليين أو ثنائيي الجنس، وأن 95 بالمئة من الإصابات تنتقل عن طريق النشاط الجنسي.

لكن الخبراء يقولون إن انتقال المرض الذي يسبب طفحاً جلدياً يبدو أنه يحدث بشكل أساسي عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق، لكن لم يتم حتى الآن تصنيف جدري القردة على أنه "مرض منقول جنسياً".