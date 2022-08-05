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تكنولوجيا الأعمال

وسائل إعلام: الصين تنجح في إطلاق مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صورة أرشيفية لإطلاق مركبة فضاء صينية
صورة أرشيفية لإطلاق مركبة فضاء صينية   -   حقوق النشر  AP Photo

 ذكر تلفزيون الصين المركزي أن بكين أطلقت بنجاح مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام بصاروخها من طراز لونغ مارش-2إف يوم الجمعة.

وقال التلفزيون الرسمي إن المركبة الفضائية التي لم يحدد اسمها والتي انطلقت من مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية، ستعود إلى موقع هبوط محدد بعد تحليقها في المدار لبعض الوقت للتأكد من صلاحيتها التقنية لإعادة الاستخدام.

وأعلنت الصين أنها خطت خطوة كبيرة نحو تطوير تكنولوجيا النقل الفضائي القابل لإعادة الاستخدام إذ أطلقت مركبة فضائية عادت إلى الأرض في اليوم نفسه بعد أن وصلت إلى حافة الغلاف الجوي في يوليو تموز.