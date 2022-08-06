ماسك: صفقة تويتر قد تمضي قدما في حال تقديم دليل على صحة حسابات المستخدمين

قال إيلون ماسك إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن طريقة أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.

وكتب ماسك على تويتر يوم السبت "لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية زائفة فعليا، فلا ينبغي أن يحدث ذلك".

ورفضت شركة تويتر يوم الخميس مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي وقالت إن هذه الإدعاءات "غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة".

وساق ماسك هذه المزاعم في دعوى مضادة لم يُعلن عنها إلا يوم الخميس.