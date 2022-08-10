في سبيل خصوصية أكبر.. ما تغييرات واتساب التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا؟

في سبيل مزيد من التحكم والخصوصية، يطرح تطبيق واتساب WhatsApp ميزات جديدة قريباً تمثل تغييرات في طريقة عمل التطبيق.

سيتمكن مستخدمو تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا Meta من مغادرة الدردشات الجماعية بصمت، واختيار من يمكنه رؤيتهم عندما يكونون متصلين بالإنترنت، إضافة إلى منع التقاط صور للشاشة أثناء عرضها رسائل "العرض لمرة واحدة".

قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، في منشور على فيسبوك Facebook الثلاثاء، إن هذه التغييرات تهدف إلى حماية خصوصية المستخدم، وأضاف:"ميزات خصوصية جديدة قادمة إلى واتساب: الخروج من الدردشات الجماعية دون إخطار الجميع، والتحكم في من يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلاً بالإنترنت، ومنع أخذ لقطات للشاشة بحالة رسائل العرض لمرة واحدة... سنستمر في بناء طرق جديدة لحماية رسائلك والحفاظ عليها خاصة وآمنة مثل المحادثات وجهًا لوجه".

في الوقت الحالي، ينبه واتساب أعضاء الدردشة الجماعية عندما يغادر شخص ما المحادثة أو يُزال منها. مع التغيير الجديد، الذي سيبدأ طرحه لجميع المستخدمين خلال آب/ أغسطس، سيتم إخطار مسؤولي المجموعة فقط إذا غادر أحدهم.

سيقدم واتساب أيضاً في آب/ أغسطس للمستخدمين ميزة تحديد من يمكنه رؤيتهم عندما يكونون متصلين بالإنترنت.

هناك ميزة جديدة أخرى تتمثل في القدرة على حظر لقطات الشاشة لرسائل "العرض مرة واحدة" الخاصة بالمنصة.

يمكن للمستخدمين حالياً إرسال الصور ومقاطع الفيديو المؤقتة، والتي تختفي من الدردشة بعد فتحها، وهي الرسائل التي سيُحظر التقاط صور شاشة لها.

وقالت المنصة إنها تختبر هذه الميزة حالياً وستطرحها قريباً.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن واتس آب أيضاً أنه سيكون لدى المستخدمين الآن المزيد من الوقت لحذف الرسائل التي يندمون على إرسالها، يتجاوز اليومين.