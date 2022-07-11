واتساب تستأنف تشغيل ميزة قديمة

تعتزم شركة واتساب للتواصل الاجتماعي، استئناف تشغيل ميزة استخدام التطبيق على ثلاثة أجهزة في آن معاً، وذلك بعد مدّة أوقفت خلالها المنصّة ميزة الأجهزة المتعددة.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته WABetaInfo، فإن إدارة واتساب تعمل على وضع ميزة جديدة، تمكّن المستخدم من ربط هاتفه الثاني بحسابه على المنصّة، كما سيتم نسخ أرشيف الدردشة على الهاتف المرافق مباشرة، وقد تستغرق هذه العملية بضع دقائق لنسخ المحفوظات.

ووفقاً للتقرير المذكور فإنه من خلال وضع companion mode، سيتمكن المستخدم من ربط هاتف محمول بآخر بواسطة حساب واتساب خاص به، ولا يحتاح الأمر إلى اتصال إنترنت نشط على الهاتف الأساسي لإرسالة الرسائل إلى الهاتف المرتبط.