مجموعة سافي السعودية للألعاب الإلكترونية تعلن عن استثمارات بقيمة 37.8 مليار دولار

مجموعة سافي السعودية للألعاب الإلكترونية تعلن عن استثمارات بقيمة 37.8 مليار دولارمحادثة
ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس أن مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية في المملكة، ستستثمر 142 مليار ريال سعودي (37.8 مليار دولار) في مبادرات وبرامج في إطار سعي المملكة للتحول إلى مركز عالمي للألعاب.
وسيشمل الاستثمار 70 مليار ريال لشراء العديد من حصص الأقلية في شركات أساسية تدعم أجندة التطوير التي تنتهجها سافي و50 مليار ريال "للاستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر الألعاب وتطويرها لتصبح شريكا استراتيجيا فعالا".
وستخصص 20 مليار ريال أخرى من الاستثمارات "للمشاركة في الشركات العريقة في القطاع والتي تتماشى خططها مع استراتيجية المجموعة" وملياري ريال "في شركات مبتكرة ناشئة".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله "تمثل سافي عنصرا رئيسيا من استراتيجيتنا الطموحة لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030".
وتتمثل استراتيجية الشركة في الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على المدى الطويل بما يشمل برامج محلية ودولية وتوفير البنية التحتية اللازمة.
وأضافت الوكالة إن الشركة تهدف إلى إنشاء 250 شركة ألعاب في المملكة لتوفير 39 ألف وظيفة ورفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي في البلاد إلى 50 مليار ريال بحلول 2030.
والرئيس التنفيذي لسافي هو بريان وارد الذي ترأس سابقا قسم الاستوديوهات العالمية في شركة أكتيفيجن بليزارد التي يتملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ما يقارب خمسة بالمئة.
وتملك سافي خمس شركات تابعة منفصلة من بينها ذراعها للرياضات الإلكترونية (إي.إف.جي) و(ناين66) "المعنية بإنشاء منظومة عمل متكاملة لتمكين مطوري الألعاب، عبر توفير البنية التحتية اللازمة، وتنمية المهارات وزيادة فرص الشراكات وتوفير الدعم المادي والاستشاري، لاستوديوهات تطوير الألعاب والمطورين المحليين والدوليين".
ومن شركات سافي التابعة أيضا شركة (في.أو.في) "المتخصصة في بناء صالات للألعاب والمنافسات".