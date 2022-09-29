مجموعة سافي السعودية للألعاب الإلكترونية تعلن عن استثمارات بقيمة 37.8 مليار دولار

ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس أن مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية في المملكة، ستستثمر 142 مليار ريال سعودي (37.8 مليار دولار) في مبادرات وبرامج في إطار سعي المملكة للتحول إلى مركز عالمي للألعاب.

وسيشمل الاستثمار 70 مليار ريال لشراء العديد من حصص الأقلية في شركات أساسية تدعم أجندة التطوير التي تنتهجها سافي و50 مليار ريال "للاستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر الألعاب وتطويرها لتصبح شريكا استراتيجيا فعالا".

وستخصص 20 مليار ريال أخرى من الاستثمارات "للمشاركة في الشركات العريقة في القطاع والتي تتماشى خططها مع استراتيجية المجموعة" وملياري ريال "في شركات مبتكرة ناشئة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله "تمثل سافي عنصرا رئيسيا من استراتيجيتنا الطموحة لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030".

نهنئ مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية، #إحدى_شركات_صندوق_الاستثمارات_العامة على إطلاق سمو #ولي_العهد لاستراتيجية المجموعة.



يأتي #إطلاق_استراتيجية_ساڤي داعمًا أساسيًا لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الألعاب الرياضية الإلكترونية. https://t.co/75jtF6mJm9 — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) September 29, 2022

وتتمثل استراتيجية الشركة في الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على المدى الطويل بما يشمل برامج محلية ودولية وتوفير البنية التحتية اللازمة.

وأضافت الوكالة إن الشركة تهدف إلى إنشاء 250 شركة ألعاب في المملكة لتوفير 39 ألف وظيفة ورفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي في البلاد إلى 50 مليار ريال بحلول 2030.

تتضمن استراتيجية مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 142 مليار ريال سعودي في أربعة برامج مختلفة:#إطلاق_استراتيجية_ساڤي — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) September 29, 2022

والرئيس التنفيذي لسافي هو بريان وارد الذي ترأس سابقا قسم الاستوديوهات العالمية في شركة أكتيفيجن بليزارد التي يتملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ما يقارب خمسة بالمئة.

وتملك سافي خمس شركات تابعة منفصلة من بينها ذراعها للرياضات الإلكترونية (إي.إف.جي) و(ناين66) "المعنية بإنشاء منظومة عمل متكاملة لتمكين مطوري الألعاب، عبر توفير البنية التحتية اللازمة، وتنمية المهارات وزيادة فرص الشراكات وتوفير الدعم المادي والاستشاري، لاستوديوهات تطوير الألعاب والمطورين المحليين والدوليين".

ومن شركات سافي التابعة أيضا شركة (في.أو.في) "المتخصصة في بناء صالات للألعاب والمنافسات".