شاهد: سودانيون في شوارع الخرطوم يحتجون على استمرار حكم العسكر

خرج مئات السودانيين في مسيرة في شوارع الخرطوم الخميس لتجديد المطالبة برحيل العسكر الذين يحكمون البلاد منذ انقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021 وبتسليم السلطة للمدنيين.

ويؤيد المحتجون تسليم الحكم إلى سلطة مدنية ويتظاهرون أسبوعيا منذ الانقلاب الذي نفذه اللواء عبد الفتاح البرهان رغم حملة القمع التي خلفت ما لا يقل عن 116 قتيلاً وآلاف الجرحى، بحسب أطباء مؤيدين للديمقراطية.

أنهى الانقلاب المفاجئ التحول الديمقراطي الذي بدأ في عام 2019 بعد سقوط النظام الدكتاتوري الإسلامي للفريق عمر البشير. مطلع تموز/يوليو اعلن اللواء البرهان استعداده لإفساح المجال أمام حكومة مدنية.

وقال البرهان لرويترز مساء الخميس الماضي إنه لم يتم تحديد موعد محدد للانتخابات لكن الجيش لن ينتظر إلى الأبد.

ولا تزال البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، غارقة في ركود سياسي واقتصادي. ويقترب معدل التضخم من 200% شهريا والعملة تهبط باستمرار وارتفع سعر الخبز عشرة أضعاف منذ الانقلاب.

وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج ثلث السودانيين إلى مساعدات إنسانية.