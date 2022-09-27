ملك السعودية يعين ولي عهده رئيسا لمجلس الوزراء ويجري تعديلا وزاريا

قالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز أصدر ثلاثة أوامر ملكية الأربعاء تضمنت تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء وإجراء تعديل وزاري.

ونص أمر ملكي نشرته وكالة الانباء السعودية الحكومية على أن "يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء" بعدما كان نائبا لرئيس المجلس وهو الملك.

وأضاف "تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا"، ما يعني أنّ الملك الثمانيني سيترأّس الجلسات التي يشارك فيها رغم تعيين نجله الشاب (37 عاما) في منصبه.

وعادة ما يكون الملك في السعودية رئيسا للوزراء ويبقى في منصبه هذا حتى وفاته.

وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع. وكان الأمير خالد يشغل منصب نائب وزير الدفاع.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية احتفظ الأمير عبدالعزيز بن سلمان بمنصب وزير الطاقة والأمير فيصل بن فرحان بمنصب وزير الخارجية ومحمد الجدعان بمنصب وزير المالية وخالد الفالح بمنصب وزير الاستثمار.