ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+ على خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة يوم الخميس بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على المزيد من تخفيضات الإنتاج لينخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا. وسيضغط اتفاق أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا، على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 93.83 دولار للبرمل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 88.21 دولار للبرميل.

وقالت السعودية إن تخفيضات الإنتاج، التي تعادل نحو اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية، جاءت ردا على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.

من جهته، لفت وزير النفط الكويتي بالوكالة محمد الفارس الأربعاء إلى أن قرار أوبك+ بخفض الإنتاج ستكون له انعكاسات إيجابية على أسواق النفط. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفارس قوله "هذا القرار يجعلنا اليوم أمام مسؤولية كبيرة إزاء متابعة تطورات السوق من ناحية خفض الإنتاج في حالة زيادة المعروض أو زيادة كميات الإنتاج عندما تكون هناك حاجة لمزيد من الإمدادات النفطية". وتابع أن "أوبك+ تعمل على خدمة الاقتصاد العالمي وليس تهديده". وأضاف "نحن نتفهم مخاوف المستهلكين من إمكانية ارتفاع الأسعار، ولكن ما يحركنا نحن في (أوبك+) هو بالأساس مسألة تحقيق التوازن بين العرض والطلب".

كما اشار إلى أن "أوبك+ لم تتخذ أبدا قرارا يهدف إلى فرض "الهيمنة"، بل تحرص دوما على توفير إمدادات كافية للسوق وبأسعار معقولة لا تضر بمصالح المنتجين أو المستهلكين".

وقال وزراء نفط الدول الـ 23 المنضوية تحت مظلة (أوبك+) أنهم سيواصلون التشاور فيما بينهم ومتابعة تطورات السوق وسيتخذون الإجراءات المناسبة وفق الحاجة بما يخدم مصالح السوق النفطية العالمية وتوازناتها".

وانتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه "قصير النظر". وقال البيت الأبيض إنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة أوبك+ على أسعار الطاقة في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا. وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر- أيلول إلى 429.2 مليون برميل.

وفي سياق منفصل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفا على أسعار الطاقة الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.