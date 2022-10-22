English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
تكنولوجيا الأعمال

كينيا تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
نيروبي/ كينيا
نيروبي/ كينيا   -   حقوق النشر  AP Photo/ Brian Inganga

قال القصر الرئاسي الكيني على تويتر في ساعة مبكرة من صباح‭‭ ‬‬يوم السبت إن كينيا ستوسع علاقاتها التجارية مع الإمارات.

وأضاف في تغريدة "اتفق البلدان على تسريع الاتفاقيات التجارية وتشكيل لجنة مشتركة لاستكشاف شراكات استثمارية في مجالات النفط والغاز ونقل التكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية وكذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن الإمارات وكينيا اتفقتا على بدء محادثات بشأن شراكة اقتصادية شاملة هذا العام ستكون الأولى من نوعها بين الدولة الخليجية ودولة أفريقية.

المصادر الإضافية • رويترز