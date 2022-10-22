كينيا تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات

قال القصر الرئاسي الكيني على تويتر في ساعة مبكرة من صباح‭‭ ‬‬يوم السبت إن كينيا ستوسع علاقاتها التجارية مع الإمارات.

وأضاف في تغريدة "اتفق البلدان على تسريع الاتفاقيات التجارية وتشكيل لجنة مشتركة لاستكشاف شراكات استثمارية في مجالات النفط والغاز ونقل التكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية وكذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن الإمارات وكينيا اتفقتا على بدء محادثات بشأن شراكة اقتصادية شاملة هذا العام ستكون الأولى من نوعها بين الدولة الخليجية ودولة أفريقية.