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تكنولوجيا الأعمال

زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة جزيرة فيجي.. وآخر يهز سواحل غواتيمالا الجنوبية

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيف للدمار الذي خلفه الزلزال والمد البحري تسونامي في شمال اليابان في مارس 2011
صورة أرشيف للدمار الذي خلفه الزلزال والمد البحري تسونامي في شمال اليابان في مارس 2011   -   حقوق النشر  Matt Dunham/AP.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم السبت إن زلزالا بلغت قوته 6.9 درجة وقع على بعد 399 كيلومترا إلى الغرب-الشمال الغربي من سوفا في فيجي وعلى عمق 587.2 كيلومتر.

وأعلن نظام الإنذار الأمريكي من أمواج المد العاتية (تسونامي) أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج تسونامي في أعقاب الزلزال.

كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 5.8 درجة هز غواتيمالا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة رغم عدم ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد أقل من 11 كيلومترا من بلدة ماساغوا بالقرب من الساحل الجنوبي لغواتيمالا.

ولم تسجل وكالة مكافحة الكوارث في غواتيمالا على الفور أي أضرار نجمت عن الزلزال. ولم تصدر السلطات في السلفادور المجاورة، حيث شعر الناس بالزلزال أيضا، تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

المصادر الإضافية • رويترز