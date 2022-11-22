بعد انتعاش قوي.. مطار دبي الدولي يرفع توقعاته لحركة الركاب‭ ‬في 2022

رفع مطار دبي الرئيسي يوم الثلاثاء توقعاته لأعداد المسافرين لهذا العام بنحو مليوني شخص إلى 64.3 مليون مسافر بعد انتعاش قوي في الأعمال في الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت مؤسسة مطارات دبي المملوكة للدولة في بيان إن مطار دبي الدولي، وهو بوابة رئيسية للسفر الدولي، تعامل مع ما يقرب من 18.5 مليون مسافر في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول، ارتفاعا من 6.7 مليون قبل عام.

وتعامل المطار مع أكثر من 46.3 مليون مسافر حتى الآن هذا العام، وهو ما يمثل زيادة 168 بالمئة على أساس سنوي، ونحو 72 بالمئة من حركة الركاب في الأشهر التسعة نفسها من عام 2019، قبل الجائحة.

وكانت لندن الوجهة الأولى في الربع الثالث بعدد مليوني مسافر، تليها الرياض ومومباي.