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تكنولوجيا الأعمال

أوزبكستان: وفاة 18 طفلا بعد تناول شراب طبي هندي

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بقلم:  يورونيوز
شراب دوك-1 ماكس
شراب دوك-1 ماكس   -   حقوق النشر  marion biotech

قالت وزارة الصحة في أوزبكستان إن 18 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابا طبيا من إنتاج شركة الأدوية الهندية ماريون بيوتك.

وأوضحت الوزارة أن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب دوك-1 ماكس، في أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، توفوا بعد تناولهم الشراب. ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضافت الوزارة في بيان صدر يوم الثلاثاء أن كمية من الشراب كانت تحتوي على إيثيلين جلايكول الذي قالت إنه مادة سامة. وتابعت في بيانها أن شركة كوراماكس ميديكال استوردت الشراب إلى أوزبكستان.

وأردفت أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل بدون وصفة علاج من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان كل الأطفال أو أيهم قد تناولوا شرابا من الكمية المشتبه بها أو تناولوا جرعات فاقت الجرعة القياسية أو كليهما.

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ولم ترد ماريون بيوتيك وكوراماكس ميديكال ووزارة الصحة الهندية على الفور على طلب من رويترز للتعليق. وقال مصدر حكومي هندي إن وزارة الصحة تبحث الأمر.

المصادر الإضافية • رويترز