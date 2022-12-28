سايغين يالتشين... من مؤسس لمتجر في دبي إلى صاحب أكبر شركة لبيع السيارات المستخدمة في الخليج

يعد رجل الأعمال الألماني سايغين يالتشين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سل أني كار" (بع أي سيارة) SellAnyCar و كارناب.كوم Carnab.com، وكلا الشركتين مقرهما في دبي.

بعد دراسة الأعمال التجارية في ألمانيا والمكسيك والولايات المتحدة، رأى سايغين فرصة في مجال التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة وانتقل إلى دبي عندما كان يبلغ من العمر 24 عامًا.

يتذكر سايغين فترة تنقله لدبي قائلاً: "كانت معدلات انتشار الإنترنت في ازدياد، لكن لم يكن استخدامها بهذا الحجم الذي نعرفه الآن".

بدأ سايغين متجرًا للأزياء عبر الإنترنت في عام 2009 باسم سوكار، والذي استحوذ عليه سوق دوت كوم لاحقا ثم أمازون. ومع ذلك، لم يكتفى الشاب بنجاح مشروعه الأول في دبي، ويقول "أعتقد أن هناك نوعين من رواد الأعمال، نوع يستخرج الماس الخام والآخر يحوله إلى مجوهرات، وأنا أحب دائما البحث عن نماذج أعمال جديدة"

عندما كان سايغين يحاول بيع سيارته على الإعلانات المبوبة، لاحظ أن العملية قد تستغرق أسابيع وقرر البحث عن نماذج أعمال تم تطويرها لمعالجة هذه المشكلة.

يقول سايغين: "بناء الأعمال التجارية لا يعني بالضرورة أن تكون مخترعًا، عليك فقط أن تكون أفضل منفذ لعمل تجاري نجح في أجزاء أخرى من العالم".

كان هذا بالضبط ما فعله سايغين عندما بدأ موقع "سل أني كار" الذي يعرض شراء أي سيارة في غضون 30 دقيقة بسعر عادل.

كان "سل أني كار" قصة نجاح مفاجئة منذ الشهر الأول. يقول سايغين إن عائدات "شهرنا الأول تجاوزت نصف مليون دولار".

ويعد موقعه الآن أكبر شركة لبيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي.

بصفته رائد أعمال، أطلق سايغين مؤخرًا موقع "كارناب" الذي يبيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت مباشرة إلى المستهلكين.

ويوضح سايغين سبب تأسيسه للموقع بالقول "اليوم يتم بيع 1 بالمئة فقط من السيارات المستعملة عبر الإنترنت. نحن نعتقد أن هذا الرقم سيكون 50 بالمئة في السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهذا هو الوقت الذي سنستخدم فيه مركز الصدارة لدينا".

وإيمانًا منه بأن النظام البيئي في دبي ساهم بشكل كبير في نجاح أعماله، يستثمر سايغين الآن في نجاح رواد الأعمال الآخرين في المدينة.

يقول "أحب أن أرى الشركات تنمو، لذلك أريد أن أكون جزءًا من هذا النمو كمستثمر، خاصة في جولات جمع الأموال التي يقوم بها رواد الأعمال".