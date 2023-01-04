الصحة العالمية: متحورا أوميكرون "بي.إيه.5.2 وبي.إف.7" سبب تفشي كورونا في الصين

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إن تفشي كوفيد-19 في الصين في الآونة الأخيرة ناجم في الغالب عن متحوري أوميكرون بي.إيه.5.2 وبي.إف.7، وإن المتحورين معا تسببا في 97.5 بالمئة من جميع الإصابات المحلية.

وأضافت المنظمة أن البيانات تستند إلى تحليل المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها لأكثر من ألفي شفرة جينوم بشري.

وقالت الوكالة أيضاً إن البيانات تتماشى مع جينوم القادمين من الصين والمقدمة إلى قاعدة البيانات العالمية من قبل دول أخرى، ولم يُلاحظ أي متغير جديد أو طفرة ذات أهمية معروفة في بيانات التسلسل المتاحة للجمهور.

وتأتي البيانات من إحاطة قدمها كبار العلماء الصينيين للمجموعة الاستشارية الفنية التابعة لوكالة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن الانتشار السريع للفيروس في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وطلبت وكالة الأمم المتحدة من العلماء تقديم بيانات مفصلة عن التسلسل الفيروسي، للحصول على وضوح أفضل بشأن حالات دخول المستشفى والوفيات والتطعيمات.

وألغت الصين أغلب القيود الصارمة التي كانت تفرضها للحد من انتشار العدوى في الأسابيع القليلة الماضية، لكن عدد الحالات يشهد زيادة كبيرة، مما دعا الكثير من دول العالم إلى إخضاع القادمين من الصين لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا.