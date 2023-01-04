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إسرائيل

شاهد: متطرفون يهود يخربون مقابر للمسيحيين البروتستانت في القدس

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بقلم:  يورونيوز
تخريب مقابر المسيحيين في القدس
تخريب مقابر المسيحيين في القدس   -   حقوق النشر  AFP

قالت الشرطة الإسرائيلية إن مجهولين قاموا بتخريب بعض شواهد القبور الخاصة بالمسيحيين البروتستانت في جبل صهيون في القدس أمس الثلاثاء.

وأضافت الشرطة في بيان أن عناصرها وصلت إلى موقع الحادثة بعد تلقي بلاغاً يفيد بوقوعه، ونشرت صوراً توضح الدمار الذي لحق ببعض القبور بها.

وأظهرت كاميرات المراقبة مشاهد انتشرت على مواقع التواصل وتظهر قيام رجلين يرتديان القبعات اليهودية (كيبوت) بإلقاء الحجارة على الشواهد وتدمير الصلبان أعلاها.

AFP
تخريب مقابر المسيحيين في القدسAFP
رويترز
تخريب مقابر المسيحيين في القدسرويترز

وحذرت قيادات مسيحية في المنطقة في ديسمبر - كانون الأول عام 2021 من أن مجتمعاتهم مهددة بالطرد من المنطقة من قبل الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، كما دعوا إلى الحوار بشأن الحفاظ على وجودهم.

أصدر البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس آنذاك بياناً مشتركاً حذروا فيه من الخطر الذي تشكله الجماعات المتطرفة التي قالوا إنها تهدف إلى "تقليص الوجود المسيحي".

وقام نشطاء يهود متطرفون خلال السنوات الأخيرة بأعمال تخريب ضد مواقع مسيحية في القدس ومناطق أخرى في إسرائيل، بما في ذلك كتابات تحض على الكراهية وحرق متعمد لبعض المواقع المسيحية.