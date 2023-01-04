شاهد: متطرفون يهود يخربون مقابر للمسيحيين البروتستانت في القدس

قالت الشرطة الإسرائيلية إن مجهولين قاموا بتخريب بعض شواهد القبور الخاصة بالمسيحيين البروتستانت في جبل صهيون في القدس أمس الثلاثاء.

وأضافت الشرطة في بيان أن عناصرها وصلت إلى موقع الحادثة بعد تلقي بلاغاً يفيد بوقوعه، ونشرت صوراً توضح الدمار الذي لحق ببعض القبور بها.

وأظهرت كاميرات المراقبة مشاهد انتشرت على مواقع التواصل وتظهر قيام رجلين يرتديان القبعات اليهودية (كيبوت) بإلقاء الحجارة على الشواهد وتدمير الصلبان أعلاها.

تخريب مقابر المسيحيين في القدس AFP

تخريب مقابر المسيحيين في القدس رويترز

وحذرت قيادات مسيحية في المنطقة في ديسمبر - كانون الأول عام 2021 من أن مجتمعاتهم مهددة بالطرد من المنطقة من قبل الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، كما دعوا إلى الحوار بشأن الحفاظ على وجودهم.

أصدر البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس آنذاك بياناً مشتركاً حذروا فيه من الخطر الذي تشكله الجماعات المتطرفة التي قالوا إنها تهدف إلى "تقليص الوجود المسيحي".

وقام نشطاء يهود متطرفون خلال السنوات الأخيرة بأعمال تخريب ضد مواقع مسيحية في القدس ومناطق أخرى في إسرائيل، بما في ذلك كتابات تحض على الكراهية وحرق متعمد لبعض المواقع المسيحية.