شاهد: دوريات روبوت متعدد المواهب تتكفل بتطهير المؤسسات الصحية في معرض لاس فيغاس

أتاح معرض لاس فيغاس للإلكترونيات والتكنولوجيات الذي افتتح الخميس فرصة التعرف على الروبوت إيو Aeo، الروبوت الجديد المبرمج للقيام بمهمة التطهير والتنظيف.

الروبوت متعدد المواهب جهز بعدة خاصيات ووجد أرضية واعدة للعمل أثناء فترة وباء كورونا في المستشفيات والمؤسسات الصحية. يستخدم إيو Aeo ذراعه الآلية للقيام بعمليات تطهير جذرية بالأشعة فوق البنفسجية لإعدادات الرعاية الصحية. بعد فترة الوباء والإغلاق٬ زود الروبوت بخاصية جديدة تمكنه من القيام بخدمات التوصيل والدوريات.

يوضخ دان هاديك من شركة أيلوبوس روبوت المصنعة للروبوت "لقد أنشأنا إيو Aeo كمنصة روبوتية متعددة الوظائف حتى نتمكن من القيام بالعديد من حالات الاستخدام. وأحد هذه الأنشطة تتمثل في التطهير بالأشعة فوق البنفسجية". ويضيف دان "لقد استجبنا بسرعة كبيرة للوضع المستعجل منذ عامين أثناء الوباء وابتكرنا هذا الحل الفريد جدًا الذي وجد مكانا هاما في مجال رعاية المسنين والمستشفيات ومرافق النقل العام".

يمكن للروبوت إيو Aeo أن يرفع ما يصل إلى 4 كيلوغرامات بأحد أذرعه الروبوتية، ويتم تسويقه حاليًا في اليابان وهونغ كونغ وتايبيه.

يقول دان هاديك إنه "بمناسبة المعرض تم تزويد الروبوت بكاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء على رأسه حتى يتمكن من العمل في الظلام. بأمكان الروبوت أن يتنقل في الليل أو في الظلام إو عند انقطاع الكهرباء والقيام بعمليات التسليم".

يمتد معرض لاس فيغاس للإلكترونيات والتكنولوجيا CES 2023، الذي كان يعرف سابقًا باسم معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، في لاس فيغاس إلى غاية الأحد 8 يناير- كانون الثاني الجاري. ومن المتوقع أن يزوره حوالي 100000 شخص.