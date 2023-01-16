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تكنولوجيا الأعمال

اتفاق تعاون بين إيني الإيطالية ومصر بشأن خفض الانبعاثات

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بقلم:  يورونيوز
المقر الرئيسي لشركة النفط والغاز الإيطالية إيني في سان دوناتو ميلانيزي، بالقرب من ميلانو.
المقر الرئيسي لشركة النفط والغاز الإيطالية إيني في سان دوناتو ميلانيزي، بالقرب من ميلانو.   -   حقوق النشر  MARCO BERTORELLO/

 قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة، يوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقا مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعي (إيجاس) للتعاون في تكنولوجيا خفض الانبعاثات.

وستجري الشركتان دراسات مشتركة، لخفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز في مصر، حيث تعد إيني أكبر منتج للهيدروكربونات بما يعادل نحو 350 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وتم توقيع الاتفاق في نفس اليوم الذي اجتمع فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، في القاهرة لمناقشة أعمال التنقيب الخاصة بالمجموعة، والخطط المستقبلية لانتقال الطاقة في مصر.

وقالت شركتا إيني وشيفرون الأمريكية للطاقة يوم الأحد إنهما اكتشفتا مكمنا جديدا للغاز في حقل قبالة الشواطئ المصرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

المصادر الإضافية • رويترز