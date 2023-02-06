لبنان الأعلى عربيا... تعرف على الدول الأكثر تدخينا في العالم

في إحصاءاتها الجديدة لعام 2023، نشرت مؤسسة وورلد بوبيولايشن ريفيو World Population Review أرقاما جديدة حول أعداد المدخنين في مختلف أنحاء العالم.

وحسب التقرير الجديد، يتواجد معظم المدخنين بشكل عام في جنوب شرق آسيا وكذلك في منطقة البلقان بأوروبا. ولكن هناك استثناءات، حيث أن تشيلي في أمريكا الجنوبية لديها واحدة من أعلى نسبة المدخنين في العالم.

وحسب التصنيف الجديد، تتبوأ ثلاث جزر نائية في المحيط الهادي قائمة الدول التي تعيش فيها أكثر نسبة من المدخنين مقارنة بعدد السكان الإجمالي.

الترتيب العالمي

وأكثر عشر دول تدخينا في العالم لسنة 2023 هي:

1 – ناورو، بنسبة 52.1%

2 – كيريباتي، بنسبة 52%

3 – توفالو، بنسبة 48.7%

4- ميانمار، 45.5%

5- تشيلي، بنسبة 44.7%

6- لبنان، بنسبة 42.6%

7- صربيا، بنسبة 40.6%

8- بنغلادش، بنسبة 39.1%

9- اليونان، بنسبة 39.1%

10- بلغاريا، بنسبة 38.9%

ونشرت المؤسسة النسبة حسب الجنس أيضا، فمثلا، عدد المدخنين من الذكور في لبنان هو 49.4%، ومن الإناث 35.9%.

لكن حسب إحصائيات المؤسسة، فإن الفرق في نسبة المدخنين بين الرجال والنساء في دول جنوب وجنوب شرق آسيا متفاوتة بشكل كبير، فمثلا في أندونيسيا يدخن 76.2% من الرجال، بينما تدخن النساء الأندونيسيات بنسبة 3.6% فقط.

بسبب التوعية المتزايدة حول مضار التدخين، تقول الإحصائيات إن أعداد المدخنين آخذة بالانخفاض في كل أنحاء العالم AP Photo

اللافت، أن خمس دول أوروبية في البلقان وجنوب أوروبا كانت من الدول العشرين الأولى في الترتيب (صربيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، بلغاريا، اليونان)، فيما تميل دول غرب أوروبا والأمريكيتان إلى نسب أقل من المدخنين بين سكانها.

الأعداد تنخفض

لكن، وبشكل عام، فقد قالت المؤسسة في تقريرها الجديد إن أعداد المدخنين حول العالم آخذة بالانخفاض، بسبب التوعية المتزايدة حول الآثار السلبية للتبغ، وأيضا بسبب حملات مكافحة التدخين. في المملكة المتحدة مثلا كانت نسبة المدخنين عام 2000 تبلغ 38%، أما الآن فقد انخفضت لتصبح 19.2% فقط.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن التدخين يودي بحياة أكثر من ثمانية ملايين شخص سنويا، وهذا الرقم يضم المدخنين وكذلك غير المدخنين الذين يستنشقون دخان السجائر من الأشخاص الذين يدخنون حولهم.