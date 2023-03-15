شاهد: ناسا تنشر صورة اتخذها تلسكوب جيمس ويب لنجم على أعتاب الاندثار

نشرت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء [ناسا] أمس، الثلاثاء، صورة جديدة اتخذت من تلسكوب جيمس ويب، على هامش فعالية علمية أقيمت في ولاية تكساس.

وتقول الوكالة إن التلسكوب التقط المرحلة النادرة والعابرة لنجم على أعتاب الموت، مشيرة إلى أن هذه الصورة من بين أولى الصور التي التقطتها تلسكوب جيمس ويب بعد إطلاقه قبل أكثر من عام بقليل.

واتخذت هذه الصورة تحديداً في حزيران-يونيو من العام الفائت. وتمكنُ الأشعة ما دون الحمراء التي جُهز بها التلسكوب جيمس ويب من تصوير كل الغبار الذي يقذفه نجم إلى الفضاء، على بُعد 15.000 سنة ضوئية.

وطبع التلسكوب جيمس ويب، منذ إطلاقه الصيف الماضي لاستكشاف بدايات الكون والغلاف الجوي للكواكب البعيدة، سنة 2022 بصور استثنائية تبعث آمالا باكتشافات كبرى في السنوات المقبلة.