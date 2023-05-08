اتفاق على زيادة أجور الموظفين في إسبانيا للتعويض عن التضخم

بقلم: يورونيوز

بمجرد الإعلان عن اتفاق من حيث المبدأ الجمعة، شكرت وزيرة العمل الشيوعية يولاندا دياز "الشركاء الاجتماعيين على هذا الاتفاق الهام للغاية الهادف إلى حماية الأجور".

أبرم في إسبانيا الإثنين اتفاق ينص على زيادة الأجور بنسبة 4 بالمئة هذا العام و3 بالمئة في 2024 و2025، للتعويض جزئيا عن ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة.

صادقت الإثنين نقابة "يو جي تي" ومنظمتي أصحاب العمل "سي إي أو إي" و"سيبمي" على "اتفاق التوظيف والتفاوض الجماعي"، حسب ما أعلنت المنظمات على مواقعها الإلكترونية. ومن المنتظر أن يصادق على الاتفاق الثلاثاء الاتحاد النقابي الرئيسي الآخر "لجان العمال" أو ما يسمى في إسبانيا "سي سي أو أو".

وينصّ الاتفاق على زيادة الرواتب بنسبة 4 بالمئة عام 2023 تليها زيادتان متتاليتان بنسبة 3 بالمئة خلال عامي 2024 و2025. ومن المقرر صرف زيادة إضافية بنسبة 1 بالمئة إذا عاد التضخم مرة أخرى إلى مستويات عالية جدًا، وفق ما قالت "يو جي تي" في بيانها.

وقد بلغ معدل التضخم 4.1 بالمئة في نيسان/أبريل على مدى عام واحد بعد أن وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 10 بالمئة خلال الصيف. ولكن هذا الاتفاق الإطار لن يؤدي إلى زيادة تلقائية وعامة في الأجور في البلاد، بل سيكون بمثابة أساس للتفاوض الجماعي في مختلف القطاعات.

وأشارت "يو جي تي" في بيانها إلى أن الاتفاق يمثل "نقطة انطلاق للسماح بتقاسم أكثر إنصافاً للثروة". ورحبت الحكومة بيدرو سانشيز اليسارية بهذا الاتفاق.

وبمجرد الإعلان عن اتفاق من حيث المبدأ الجمعة، شكرت وزيرة العمل الشيوعية يولاندا دياز "الشركاء الاجتماعيين على هذا الاتفاق الهام للغاية الهادف إلى حماية الأجور".

بدوره، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه "يوجد سلام اجتماعي في إسبانيا أكثر من معظم دول الاتحاد الأوروبي لأن هناك حوارًا اجتماعيًا أعادته الحكومة" منذ عودة اليسار إلى السلطة عام 2018.