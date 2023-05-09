تعرّف على منافسي جائزة المخترع الأوروبي لعام 2023

بقلم: يورونيوز

يقدّم أكثر من نصف المتأهلين لنهائيات جائزة المخترع الأوروبي 2023، مشاريع ترمي إلى حماية الأرض، منها تحويل النفايات إلى وقود، وتخزين الهيدروجين، وإنتاج بروتينات الحشرات، وابتكار عبوات تكافح هدر الأطعمة.

وأعلنت المنظمة الأوروبية لبراءات الاختراع التي تتخذ من ميونيخ مقراً، لائحة الفرق الـ12 التي ستتنافس على أربع جوائز تُمنَح في الرابع من تموز/يوليو في فالنسيا بإسبانيا.

وتكافئ الجوائز "المخترعين والمخترعات الملهمين والمبتكرين، ليس فقط لمساهمتهم في التقدم العلمي والتكنولوجي، بل أيضاً بسبب التأثير الذي يحدثونه واختراعاتهم الحاصلة على براءات اختراع، على الحياة اليومية"، بحسب المنظمة الأوروبية لبراءات الاختراع.

ومن بين المتنافسين العالمان البلجيكيان ميشال دوسيلييه وبيرت سيلز اللذين أنتجا البلاستيك الحيوي بخطوة واحدة، من خلال استخدام أحماض اللاكتيك المشتقة من السكر أو رقائق الخشب.

أما عالم الفيزياء النمساوي يوزيف فاديري، فابتكر نوعاً من الفولاذ أقوى وأخف وزناً من الشائع، من خلال الزنك المقوى، ما يؤدي إلى جعل وزن المركبات أخف ويقلل استهلاكها للطاقة.

ويتنافس فريق فنلندي مؤلف من عالمتي الكيمياء بيا بيرغستروم وأنيكا مالم، عن مشروع يتمثل في ابتكار وقود حيوي للسيارات أو الطائرات مصنوع من النفايات أو زيوت الأطعمة أو الدهون الحيوانية.

وفي فرنسا، اختير مشروعان لفريق من الفيزيائيين والمهندسين في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي يضم باتريسيا دي رانغو ودانييل فروشار وألبان شيز وميشيل جيان وناتاليا سكريابينا. وطوّر هؤلاء طريقة لتخزين الهيدروجين بشكله الصلب بصورة آمنة، من خلال قرص لا يشتعل تحت تأثير الحرارة وبدأ يُباع في أوروبا وأستراليا واليابان.

أما عالم الكيمياء الحيوية أنطوان أوبير وفريقه من شركة "ينسكت"، فأنتجوا مكونات غذائية (بروتينات، زيوت) أو أسمدة، من خلال تربية خنفساء الدقيق في مزارع نموذجية مكدسة فوق بعضها البعض.

وابتكر عالم الفيزياء الفلكية الإيطالي لوكا روسيتيني تقنية تساهم في إزالة الحطام الفضائي من مدار الأرض.

ومن بين المتأهلين للنهائيات ثلاثة فرق مؤلفة من باحثين متحدرين من دول ليست أعضاء في المنظمة الأوروبية لبراءات الاختراع، فالأستراليان توماس أوكسلي ونيكولاس أوبي طوّرا "غرسة دماغية تتيح الاتصال بأجهزة خارجية".

أما الثنائي الأمريكي الهندي كريبا فاراناسي وديفيد سميث فابتكرا "تغليفات غير لاصقة تمنع إهدار الطعام".

واكتشف المخترع الصيني كاي وو وفريقه طريقة لتقليص مخاطر حدوث انفجار في المركبات المجهزة ببطاريات ليثيوم أيون.

مصنع دانيمر العلمي في وينشستر